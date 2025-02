Clima dual, cultura y salud

Una jornada de calima en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Cada vez se nota más en Canarias un combate desigual entre los vientos alisios y las calimas africanas, una especie de clima dual. Se cumplen ahora 5 años de un acontecimiento climático ocurrido la última semana de febrero de 2020 y del que se hace eco un trabajo reciente (Atmospheric Chemistry and Physics, 2024) de los profesores Sergio Rodríguez y Jessica López-Darias, del INPA/CSIC en Tenerife. En aquella fecha, ya con la COVID-19 rondando, hubo el episodio de calima más intenso registrado en Canarias, con niveles de PM10 y PM2.5 en los rangos 600-1840 y 200-404, respectivamente. Para la OMS es perjudicial estar expuesto veinticuatro horas seguidas a más de 45 µg/m3 de PM10 y, sobre todo, a más de 15 µg/m3 de PM2.5. Para la AEMET este polvo sahariano ha disminuido desde la década de los años ochenta, aunque desde 2020 parecen haberse intensificado los episodios. Para Ecologistas en acción hay un aumento en general desde el año 2012. Las universidades canarias junto a las africanas podrían hacer grandes aportaciones al escaso conocimiento de la relación ya demostrada entre calima y salud tanto pulmonar como cardiovascular.

Con el papel que han jugado y juegan los vientos alisios en la historia económica y sanitaria de Canarias, aún son pocos los homenajes a ese aire purificador, aunque hay registros culturales de sus efectos paisajísticos, por ejemplo, en letras del folklore insular como Los Huaracheros y Mary Sánchez «… de un cielo azul que perfuma los tamarindos del monte» o en poemas de Pedro García Cabrera para describir las islas: «…en su ley de viajar, con un hatillo / de cielo azul colgado a las espaldas». Algunos lugares cuentan con esculturas dedicadas al alisio, por ejemplo, una de Martín Chirino en Santa Cruz de la Palma; dos en Gran Canaria, una de Emilio Padrón Miranda en Artenara y otra de Agustín Bolaños Morales en Playa del Inglés. La isla de Tenerife, cuenta con la del César Manrique en el Puerto de la Cruz. También es posible imaginar una sala de museo dedicada a los Alisios, en los días que sigan llegando, con un ventanal mirando a su cascada de bruma blanca y fértil. Aunque, la calima también fertiliza los suelos y el mar.

Llama la atención que para advertir de la calima más perjudicial se use un lenguaje opaco: “Calidad del aire extremadamente desfavorable”, como para no alarmarnos con ese mal-polvo del este, además, con isótopos radiactivos. Se mencionan los grupos vulnerables, como si lo fueran de siempre, y los no vulnerables como si lo siguieran siendo en el futuro (sin protegerse más con una simple mascarilla FFP2, si estamos en exteriores).

Muchas veces la calima no se nota a simple vista, pero distintos modelos pueden informarnos desde nuestras pantallas del nivel de calidad del aire, con un lenguaje más propiamente sanitario: «bueno, moderado, dañino, muy dañino para la salud». Y eso podría cambiarnos la percepción del riesgo y nuestra forma de afrontarlo, como aquella vivencia inocente de uno en los años ochenta donde celebraba la belleza del paisaje «difuminado», a lo Leonardo Da Vinci y su sfumato (por las capas de pintura) pero que en Canarias son capas de otra cosa muy distinta.