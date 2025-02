Bob Knodel, el terraplanista que ha dilapidado una fuerte suma de dinero en un experimento que le ha quitado la razón.

Según los últimos boletines de prensa cósmicos, la tierra puede que no sea tan redonda como parece. Tirando más bien a plana, casi como la cabeza de los prohombres ignorantes que catequizan a golpe de tele gracias a la permisividad y la complacencia de los grandes medios de comunicación. En un mundo que gira, la Tierra sigue siendo redonda, pero cuando falta media papa para el kilo, pasan estas cosas. La geometría de la ignorancia se reduce a una clave de bóveda: la perpetuación de creencias, aunque se les presenten hechos que las contradicen. Aunque existan más de 5.000 satélites que orbitan alrededor de la Tierra y se saquen fotografías diarias en las que se ve que es redonda, da igual, lo que permanece son las creencias. Y esto, es perfectamente extrapolable a casi cualquier ámbito de la vida. Yo tengo un amigo que defiende tonterías como estas, pero es un debate sin retorno. Él entiende que, si existen personas que ponen en duda lo habitual, lo normalizado y lo perfectamente asumible por la ciencia, es por algo. Es significativo que la mayor parte de los negacionistas todavía no hayan refutado la esfericidad de la Tierra. Es curioso cómo ciertas creencias, por más evidentes que sean las pruebas en su contra, se aferran al corazón de algunos como si fueran un refugio seguro. Es la obsesión de no aceptar lo evidente si va en contra de una visión propia, aunque sea totalmente irracional. En cada proceso electoral hay discursos que se elevan, se repiten y se transforman, a veces hasta el absurdo, para que resuenen con fuerza entre quienes prefieren escuchar lo que quieren escuchar. Es más fácil ignorar las pruebas del mal manejo económico, de la corrupción, de los fallos del sistema, si se tiene una respuesta prefabricada que justifique todo. A algunos, simplemente, les atrae más la idea de que alguien les diga lo que quieren oír. “No, eso no es cierto. A mí me dijo mi primo Pepe que…” Lo que continúa no es más que un intento de reafirmar una verdad personal construida, por poco que se ajuste a la lógica. No importa la verdad, lo que funciona es crear ruido y difundir bulos, que siempre es más complicado que desmentir. La gente busca explicaciones fáciles, sobre todo en un mundo cada vez más acelerado y complejo. La ciencia no se detiene para calmar las dudas con respuestas simplistas, dado que tampoco es su cometido; sin embargo, la política sí lo hace, generando un abanico de posibilidades para satisfacer a todos los paladares. La negación del cambio climático, por ejemplo, sigue siendo uno de los grandes casos de cómo se puede ignorar la ciencia con tal de no tener que enfrentar la incomodidad de cambiar hábitos o políticas. Cómo explicarle a un desalmado que no se pueden tirar neveras y enseres en la calle porque el espacio público no es una escombrera; cómo hacerle entender a un animalito que las personas migrantes no te van a quitar el trabajo ni cobran 2.000 euros al mes; cómo explicarles a los neandertales que es posible querer a personas del mismo sexo. Todo se reduce a la geometría de la ignorancia, todo se basa en las creencias y en los sesgos.

