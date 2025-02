Pulso médico al Gobierno

Mónica García en una reunión con sindicatos médicos. / Ministerio de Sanidad

El próximo 10 de febrero marcará un hito en la lucha de los médicos por la mejora de sus condiciones laborales. Ese día, los sindicatos médicos llevarán a cabo movilizaciones autonómicas para expresar su descontento con el borrador del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud que propone el Ministerio de Sanidad. Estas protestas serán la antesala de una gran manifestación que se llevará a cabo el 13 de febrero frente al Ministerio de Sanidad, coincidiendo con una nueva reunión con la ministra Mónica García, en la que se seguirá debatiendo el texto que rige las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Las organizaciones convocantes incluyen a Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), la Asociación MIR España (AME), la Asociación Avanza Médica (AM), Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA), el Sindicato Médico de Navarra (SMN), el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Metges de Catalunya (MC), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y la Plataforma Médicos No Fijos (PMNF). Todas ellas coinciden en que el nuevo Estatuto Marco no reconoce la singularidad del ejercicio de la medicina dentro del sistema sanitario y que la normativa actual no protege adecuadamente los derechos de los facultativos.

El descontento no es nuevo, pero el borrador del Estatuto Marco ha sido la gota que ha colmado el vaso. Desde hace años, los médicos denuncian la precariedad laboral, la sobrecarga asistencial y la falta de reconocimiento profesional dentro del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el nuevo texto normativo, lejos de aportar soluciones, ha generado aún más incertidumbre y desconfianza entre los facultativos. La principal reivindicación de los sindicatos es clara: los médicos requieren una regulación específica que reconozca sus particularidades laborales y profesionales dentro del sistema sanitario.

Tras la primera reunión con los sindicatos el pasado 22 de enero, la ministra Mónica García reconoció que el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud es un tema «prioritario para el funcionamiento y para la dignificación de nuestro sistema sanitario». También admitió que el texto es «complejo» y que se necesita «diálogo». Es cierto que las negociaciones han estado en marcha durante los últimos dos años, pero el hecho de que no se haya logrado un consenso con los profesionales médicos refleja que algo no está funcionando.

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que su objetivo es «continuar trabajando para lograr un acuerdo que beneficie tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía y a los pacientes». Sin embargo, los sindicatos sostienen que hasta ahora sus reivindicaciones han sido ignoradas. ¿Cómo se puede mejorar la atención sanitaria si no se garantiza a los médicos unas condiciones laborales dignas? Es difícil pensar en un sistema sanitario eficiente y de calidad cuando los facultativos denuncian contratos precarios, extenuantes jornadas laborales y una falta de incentivos para el desarrollo profesional.

El 13 de febrero, mientras los médicos se concentran frente al Ministerio de Sanidad, Mónica García volverá a reunirse con sus representantes para seguir debatiendo el Estatuto Marco. Sin embargo, la pregunta es: ¿será esta reunión realmente productiva o se tratará de otro intento de calmar las aguas sin compromisos reales? La historia reciente no invita al optimismo, pero la presión de los facultativos podría marcar la diferencia. La gran manifestación del día 13 no será solo una protesta más, sino un clamor por un cambio estructural que garantice el respeto y la dignificación de la profesión médica.

No se trata de una cuestión de corporativismo, como algunos intentan sugerir. La mejora de las condiciones laborales de los médicos es, en última instancia, una mejora para todos los ciudadanos. Un médico agotado, desmotivado y con escasos recursos difícilmente podrá ofrecer la mejor atención a sus pacientes. La sanidad pública atraviesa una crisis estructural que va más allá de los recortes presupuestarios. Se necesita una reforma profunda que garantice la sostenibilidad del sistema y el bienestar de los profesionales que lo sostienen día a día.

Las movilizaciones del 10 y el 13 de febrero son una señal de que los médicos están dispuestos a luchar por su futuro y por el de la sanidad pública. No es la primera vez que lo hacen, pero en esta ocasión, la unidad y la determinación de los sindicatos podrían marcar la diferencia. Ahora, la pelota está en el tejado del Ministerio de Sanidad. La ministra Mónica García tiene la oportunidad de demostrar que realmente está dispuesta a escuchar a los profesionales sanitarios y a actuar en consecuencia. De lo contrario, la tensión seguirá aumentando y las protestas no harán más que crecer.

La dignificación de la profesión médica no es solo un derecho de los facultativos, sino una necesidad para garantizar la calidad de la sanidad en España. El 10 de febrero será un paso previo, pero el 13 de febrero puede ser un punto de inflexión. El Gobierno debe decidir si quiere seguir dando largas o si, por fin, se sentará a negociar de verdad.