Burros volando

El mandamás del PSOE en Canarias, Angel Víctor Torres, ha dicho que su partido está trabajando para buscar una mayoría de gobierno en el municipio de Arona. Como dijo Aznar, «estamos trabajando en ello». Igualmente podría haber añadido que también están currando para conseguir la transmutación de los metales en oro a través de un proceso alquímico. Los dos proyectos tienen aproximadamente las mismas probabilidades de finalizar con éxito.

Los socialistas tenían un grupo de gobierno mayoritario en Arona bajo la batuta del entonces alcalde Julián Mena. Pero hubo un intento de golpe de Estado contra el regidor. Una sublevación desde dentro del partido que contó con un tibio aliento de dirigentes regionales con calderos al fuego en Tenerife. A Mena, por decirlo finamente, le querían echar de una patada en el culo. Pero se negó. En el PSOE intentaron que no se notaran mucho los empujones y hasta el entonces todopoderoso José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del partido, estuvo husmeando por esos sures a ver qué pasaba por allí.

Los siete concejales enfrentados a Mena se encontraron con que quien les había animado a ir a por la cabeza del alcalde se había columpiado. Perdieron la batalla. Así que decidieron crear Más por Arona, una plataforma que se presentó a las elecciones, le arrebató la mayoría a Mena y acabó dándole la alcaldía a Fátima Lemes con un pacto entre ellos, el PP y Coalición.

Al que tuvo la idea en el PSOE habría que darle una medalla. Se cargó el partido a nivel local y perdió la alcaldía de uno de los municipios más importantes de Canarias. Igual es el mismo que ha tenido la idea de buscar ahora una mayoría de gobierno pensando que se puede unir lo que se rompió. ¿No regresó Santiago Pérez después de marcharse de mala manera y de haberse presentado contra el PSOE en las listas de otras fuerzas políticas en varias elecciones? ¿Y no se le eligió como senador y pelillos a la mar? ¿No se puede hacer lo mismo en Arona?

Pues difícil. Entre los que se fueron y los que se quedaron hay más de un caso judicializado y sentar en una misma mesa a denunciantes y denunciados es una mala idea. Aunque estén pensando en tentar a Mena con la Representación Permanente de España en la ONU —que es donde manda Pedro Sánchez a la gente del Sur de Tenerife— hay demasiados cuchillos clavados en las espaldas. «Arona no paga traidores» dijo un socialista herido en la amarga noche electoral, cuando los que fueron sus compañeros les habían robado la mayoría absoluta.

El único plan que le puede funcionar a Torres es que la alcaldesa Fátima Lemes no juegue bien sus cartas y se perjudique a sí misma. Y eso, siendo bastante difícil, es más probable que el plan de reunificación con el que está especulando. Incluso más fácil que el otro plan alternativo de una coalición nacionalista/progresista para las próximas elecciones entre los de Más por Arona y Coalición Canaria. Ese imaginativo delirio aún no se lo han contado a Torres todavía, porque lo están peinando aunque no tenga pelos.

Dicho esto, en la política de Canarias se van visto burros volando. Y estamos hablando de Arona, donde el viento sopla muy fuerte. En fin.

