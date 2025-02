Regreso al pasado

El Sur es una tierra que llora mientras canta, decía el poeta. Imagínense Canarias, que es el Sur del Sur. Aquí nos caen las lagrimas como chochos desde tiempos inmemoriales. Tan es así que nos hemos convertido en unos expertos plañideros, que es nuestra manera de ser y de estar en el mundo.

En el año 1994 se aprobó la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), dentro de esa gran desconocida que es la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Esa ley que ustedes no conocen, pero que hace que el recibo de la luz sea más barato, que el agua se pueda desalar o que los fletes de las mercancías no nos coman por las patas. La RIC permitía que las empresas dejaran de pagar al Estado impuestos por sus beneficios siempre y cuando se comprometieran a invertirlos en Canarias en un plazo de cinco años. O sea, el dinero no se iba a los bolsillos de Madrid, sino que se quedaba aquí.

Como era demasiado bueno para ser cierto, duró relativamente poco. En un par de décadas Madrid se ventiló la RIC. Sacaron las tijeras de podar y empezaron a darle tajos para cambiar la legalidad por la vía de los hechos consumados. Las empresas de las islas, cosidas a multas y a liquidaciones, empezaron a pesar que la RIC era una «trampa para osos». Te acogías a ella y luego llegaba un inspector y te levantaba las patas del suelo porque interpretaba que la inversión que habías hecho no se podía acoger a los beneficios fiscales prometidos. Y te desplumaban.

No es ninguna excepción. Lo mismo nos ha pasado con la Zona Especial Canaria. Un instrumento de baja tributación que persigue atraer a Canarias a grandes empresas que puedan operar desde las islas, a pesar de los sobrecostos de instalarse en estos andurriales. Los tajos que le han metido a la operatividad de la ZEC han sido antológicos. El último, el del comercio triangular, que pretendía meterle un puro fiscal a las empresas que operaban intermediando desde Canarias en operaciones comerciales entre dos países. Trump dice «dril, baby, dril». O sea, «perfora, chico, perfora». Ese es justo el eslogan de la Hacienda española con las islas.

Aunque Canarias lleva teniendo leyes especiales desde poco después de la conquista que los hijos de los conquistadores llamamos genocidio, a Madrid —ese gran ombligo— le cuesta entender las anomalías. A los funcionarios de la Corte les revientan las especialidades, excepto la de los vascos, porque les tienen miedo. Nos quieren a todos alineados con la misma uniformidad fiscal y las mismas reglas comunes, aunque unos tengamos necesidades especiales debido a nuestras singularidades —léase discapacidades— territoriales.

Coalición Canaria y el PSOE han presentado en el Congreso una iniciativa para volver al pasado. O sea, para reverdecer la RIC permitiendo que los beneficios de las empresas se puedan destinar a la construcción o rehabilitación de viviendas. Un chute en vena para la construcción. Y para que haya más casas disponibles en un mercado en crisis. La idea es tan extraordinariamente buena que nadie se ha parado a pensar en que ya existía en las Islas cuando se hablaba del boom de la construcción. Y que se la cargaron. Así somos. n

Suscríbete para seguir leyendo