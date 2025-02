Fernando VII regresa a España después de unas largas vacaciones plenas de esplendor en Francia alojado por Napoleon en el castillo de Valencay entretenido, entre otras cosas, en los juegos de la Corte , sobre todo, el del billar, donde sus bufones le ponían las bolas para que hiciera carambola fácil; de ahí lo de “así se las ponían a Fernando VII”. Pasando de ser el rey “deseado” pronunciando “marchemos y yo el primero por la senda constitucional” a la felonía de un absolutismo contumaz; pero como se ignoraba el término disrupción, ya hoy se puede manejar los dos grandes conceptos políticos, la constitución y la disrupción.

No hay gobierno alguno después de la constitución de 1978 que no haya presumido de respetar la constitución vigente y si había que reformar algún articulo, como se hizo, el consenso no solo era obligado sino que , además, se reconocía como un signo de democracia ejemplar, y a nadie se le ocurría emular episodios como el del general Pavia y su caballo, o las pistolas de Tejero irrumpiendo en el Congreso. Aunque algunos métodos si que han cambiado.

Esto viene a cuento porque en el sistema democrático se está instaurando un espacio poco estimulante donde los pilares que la sostienen tienden a resquebrajarse poniendo en su lugar la mentira donde no importa la critica a la mala política porque te harán comprender que es la real y deseable.

Los nuevos poderes a pesar de la cobertura de una escafandra protectora de emperador “felón” la polución ideológica irrumpe produciendo la era de la anoxia intelectual invitándonos que no hay que te molestarse en pensar ni siquiera como liberal como recuerdo de un histórico “sexenio absolutista” donde el ostracismo es lo menos que se produciría, a pesar del tiempo histórico trascurrido.

Y paralelamente a este ambiente de exquisitez democrática aparece la disrupción donde se trata de romper más cosas y entre más grandes y más bruscamente se hagan, mejor. El objetivo fundamental consiste en mandar al trastero de la historia las convenciones, normas y modelos de negocio bajo el único objetivo de quebrar el propio sistema. Haciendo un canto a la más atrevida contradicción convivencial entre democracia y fascismo. O sea, el poder de la palabra sustituido por la tiranía; la fuerza y el condicionamiento de aceptar normas que, además, ignoramos , lo que viene siendo como el más raro y contradictorio de los negocios, quizás para lograr entenderlo habría que recurrir a los algoritmos de la inteligencia artificial aunque nos encontremos que sea el principal inductor de esta gran contradicción, del escándalo entre la lucha por el bienestar a la vez que una pugna paralela por la propia destrucción.

Momentos que nos esperan de realidades y de virtualidades donde el ser humano estará atrapado en un bucle demoniaco, pleno de eufemismos donde no se distinguirá lo amoral de lo ético y lo anacrónico con lo futurible, donde se establecerá en la exigua inteligencia biológica natural la la fuerza por llegar a saber lo que es un timo o una verdad plagada de falsedades donde el beneficio del negocio conforma una personalidad en venta como si el ser humano volviera a ser una nueva victima de la globalización pero acentuando la condición de una esclavitud moderna.

Quizás la democracia se encuentre en los albores de ser suplantada por un tecnocratismo donde se llegue en un momento que si darnos cuenta se aplauda y entonemos el “vivan las cadenas” como hicieron muchos cuando el “felón”, Fernando VII, restableció el absolutismo.