El gran acuerdo

Inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 / María Pisaca

Anoche fue la primera noche abierto al público. Al coincidir con la gala inaugural del Carnaval, se notó el ambiente y las ganas de fiesta que tiene la gente.

Sobre las doce, apareció por aquí el mismísimo señor alcalde, que no había almorzado y tenía más hambre que Carpanta. Casi sin coger resuello se mandó dos platos de garbanzas de las de mi madre y cuando estaba al borde del éxtasis gastronómico, echamos una buena conversa a cuenta de algo que le trae de cabeza y que no es otra cosa que el polémico carril bici que, aunque ya está pintado, no ha empezado a funcionar. Su principal preocupación, además de las quejas, es que el carril no tenga tanto uso, ya que tampoco es que veamos tanta patineta y bicicleta por Santa Cruz; incluso se ha planteado regalar a los primeros cien usuarios una entrada para la final de murgas.

En mi afán por echarle un cable, me senté con él y le propuse que firmemos un pacto para que, todo aquel que venga a mi cantina en bicicleta, o patinete, tendrá un descuento en su consumición y si además de garbanzas, se llevan medio litro de caldo de Ravelo, tendrán prioridad en los cruces, incluso cuando el semáforo esté en encarnado.

Tanto le gustó la idea que salió como un tiro diciéndome que iba a convocar mañana mismo a la prensa para explicarle a los ciudadanos lo que le había parecido como un grandísimo acuerdo.