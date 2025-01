Tragar sapos

El deterioro cognitivo de la sociedad permite que los voceros políticos sean perfectamente capaces de afirmar cosas inverosímiles sin titubear. Por ejemplo, que el Partido Popular ha rectificado su obcecada negativa a apoyar el «decreto ómnibus» y está dispuesto a votar la subida de las pensiones. ¿Es verdad? Sí. Pero no es toda la verdad, porque el nuevo decreto que se va a llevar al Congreso se parece al anterior como un huevo a una castaña.

En realidad, la infinita torpeza de la oposición popular juega siempre a favor de cualquier trapisonda que le surja al Gobierno. El rebencazo que se pegaron con la derrota parlamentaria de su primer decreto no fue porque la oposición votara en contra, que es lo que hace casi siempre, sino porque le fallaron los siete votos de Junts, un supuesto aliado que les ha salido rana demasiadas veces. Pero el aparato de comunicación y estrategia del PP parece estar como afectado por unas secuelas permanentes del covid y es capaz de conseguir que cosas perfectamente previsibles les cojan por sorpresa. Así que el Gobierno responsabilizó a la derecha de que no subieran las pensiones. ¡Qué vergüenza! Los pobres viejitos mendigando por las aceras por la crueldad de Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Y el relato casi caló en una sociedad omnívora que se come todo lo que le sirven, aunque sean excrementos mediáticos, siempre que estén bien presentados.

Ahora, por ejemplo, se intenta reverdecer a nivel municipal, con escaso éxito, el cordón sanitario en torno a Vox. ¡Qué vergüenza que vaya a entrar en el gobierno de Arona!, se ha dicho. Y al decir eso se sugiere, indirectamente, que es una vergüenza que los ciudadanos de Arona hayan votado a los dos concejales de Vox, que les representan. O sea… ¿Que la democracia es una vergüenza? A ver si vamos a estar de acuerdo.

La izquierda ha intentado a toda costa, con cierto éxito al principio, que en España haya un combate de boxeo, pero donde uno de los dos contendientes solo lleve un guante. El socialismo moderado puede permitirse eso que ha llamado «geometría variable»: negociar apoyos ya sea con Bildu o con el PNV o con Sumar o con Junts. Da igual. Ya lo han explicado muchas veces: Es lo que ha votado la gente. Es un «mandato de diálogo». Estamos condenados a dialogar y entendernos. Y dos huevos duros. Todo eso es verdad pero de nuevo no viene a ser toda la verdad, porque ese diálogo «con todo el mundo» excluye al principal partido de la oposición. Al rival. Con todos menos contigo tienen mis penas remedio.

Pedro Sánchez ha dado un a lección magistral de supervivencia política pactando a su izquierda, a su derecha, arriba, abajo y hasta debajo de las piedras, por utilizar su expresiva terminología. Pero una izquierda que pacta con su izquierda quiere que la derecha no pacte con su derecha.

Otros artículos de Jorge Bethencourt El recorte Buenas intenciones El recorte ¿Moción de confianza? El recorte Despotismo

La derechona española se tuvo que tragar un sapo cuando quienes ellos consideran «herederos de ETA» decidieron aceptar las reglas de la democracia y participar en la vida política. Lo mismo tendrán que hacer los yihadistas de izquierda con la extrema derecha. Y más vale que vayan entrenando, porque pinta que en el próximo futuro el sapo va a ser muy gordo.

Suscríbete para seguir leyendo