La narrativa heroica de los barrios humildes / E. D.

Siempre admiré a los compañeros de facultad que tenían que trabajar para poder estudiar. Pero no me compadecía, ni tenía ese sentimiento clásico burgués de tinte caritativo con los que supuestamente tienen menos que tú: era admiración de verdad. Los veía llegar a clase con el uniforme de su turno anterior, con ojeras marcadas, pero con la determinación de su objetivo intacta. No tenían la comodidad de tardes libres para estudiar ni la tranquilidad de una familia que les resolviera los problemas habituales. Para mí, eso era la verdadera conciencia de clase. Dicen los poetas woke que la vida es un tablero de ajedrez, pero para un chico de barrio, las piezas no siempre están en su sitio. Mientras algunos nacen con reina y torre listas para protegerlos, en el barrio se suele empezar con peones gastados y un tablero inclinado. Crecer en un barrio humilde genera apego, solidaridad y mucha comunidad, pero también las consecuencias de unas diferencias sociales que permanecen ancladas en un contexto donde vales más por lo que tienes que por lo que eres. Obviamente no podemos romantizar un contexto así, aunque los que jamás se han puesto un mono azul hagan bandera. No se trata de hacer de la escasez de recursos una narrativa heroica ni de convertirla en una excusa para justificar la desigualdad. Vivir en contextos cercanos a la exclusión social tiene efectos devastadores. Sin embargo, me hace gracia cuando hablan de emprendedores que se lanzan a crear negocios arriesgados y los tildan de héroes. Los mismos que si fallan, tienen un colchón y 20.000 redes de seguridad detrás para volver a emprender sin ningún tipo de problema. Cuando hay dinero todo es más fácil, eres hasta más simpático y guapo. En los barrios, las reglas del emprendimiento son distintas. No hay tíos con capital que presten dinero ni inversionistas dispuestos a apostar por una idea nacida entre humedades y neveras con lo justo. Todo cuesta más: la motivación, el acceso a la información o la credibilidad. Pero, paradójicamente, cuando se consigue, sabe infinitamente mejor, y de esos tenemos a cientos de hombres y mujeres que son verdaderos ejemplos de éxito. El barrio enseña, sin querer, lo que no se aprende en ninguna escuela de negocios: creatividad para hacer mucho con poco, resistencia a los golpes y ese instinto para detectar oportunidades donde otros solo ven ruinas. Salir del barrio y triunfar no es solo mérito, es una hazaña. Es escalar una montaña con los bolsillos vacíos mientras otros suben en globo. Y, aun así, algunos llegan a la cima. Y cuando la alcanzan, no olvidan de dónde vienen, porque en su triunfo no hay herencias ni atajos, solo cicatrices que cuentan la historia de los que pudieron. El orgullo de aquel niño que sufrió un desahucio y hoy trabaja en un despacho que los paraliza; la niña a la que no invitaban porque era pobre y aprendió a convertir cada rechazo en motivación, siendo hoy la propietaria de una de las cadenas de supermercado más importantes de Canarias; o el amigo que llevaba los libros escondidos para que no le insultaran al pasar por la cancha del barrio y hoy es el mejor bibliotecario de la capital. Detrás, existen miles de capítulos de fracasos y de conformismo, porque solo se cuenta lo extraordinario. Las historias de éxito no surgen de la pobreza, sino de los intentos continuos de las personas por mejorar y buscar oportunidades en un mundo a menudo cerrado para quienes nacen en los márgenes. Es la historia de siempre, eso pocas veces cambia.

