La jornada laboral es un parámetro entre cero e infinito, que tiende a cero. Cada vez que llega a tocar poder la izquierda progre le pega un tajo. Porque los estatistas sostienen la peregrina idea de que trabajando menos se produce más. Creen en una conexión emocional entre la felicidad y la productividad, estableciendo que un trabajador contento en vez de pintar una pared hace dos y en la mitad de tiempo. Son como los responsables intelectuales de ese fracasado cartelito de los baños masculinos encharcados: mea feliz, mea contento, pero mea por dentro.

Rebajar la jornada laboral en dos horas y media castiga a las pequeñas y medianas empresas donde un empleo es un mundo. Coincide, además, que bajan el horario de trabajo, suben los costos laborales, las cuotas de solidaridad para sostener las jubilaciones y el salario mínimo. Demasiados sacos sobre el mismo burro. Los expertos calculan que la repercusión de la medida estará en torno a los veinte mil millones de euros. Afectará muy poco a las grandes empresas. Y a la administración nada, porque ya hace tiempo que trabajan menos horas. Algunos dirían que muchas menos.

El problema recurrente en el que naufragan las buenas intenciones de esa ensoñación laboral de la izquierda es que consideran que la capacidad de pagar de los contribuyentes es ilimitada. Pero no lo es. Lo que de verdad es potencialmente ilimitado es el gasto público. A pesar de que hemos batido récords absolutos de recaudación seguimos ingresando mucho menos de lo que se nos escurre por las rendijas de un gasto insostenible. Si estamos escapando es porque estamos endeudados hasta las trancas y porque la financiación extraordinaria de Europa, que también hay que devolver, está inundando la economía y favoreciendo el crecimiento, sobre todo del sector público, cuyo insano peso en la riqueza nacional ha crecido a cifras récord.

Si trabajando menos se produce más, ¿por qué no establecer una jornada de una hora diaria, siete horas a la semana, para que España deslumbre al mundo mundial con la mayor productividad jamás vista? Pues porque es una solemne estupidez. Si el salario mínimo no perjudica la economía sino que favorece el consumo, al tener más recursos disponibles millones de trabajadores/consumidores, ¿por qué no lo subimos a 3.000 euros mensuales para que se disparen las colas de compradores en los Mercadonas? Pues porque es otra idiotez que no se sostiene. La relación entre horario laboral y el salario que las empresas pueden pagar tiene mucho que ver con la productividad, con la competitividad y con el desarrollo de la economía de un país. Y se tiene que mover en un delicado equilibrio entre lo que unos quieren y otros pueden, entre lo que unos cobran y otros pagan.

España sostiene gran parte de su riqueza sobre un piélago de casi tres millones de pymes que se rompen los cuernos diariamente intentando sobrevivir. Y lo hacen a pesar de tantos cantamañanas que en su vida ha gestionado con éxito un quiosco de pipas, pero que se creen premios Nobel de Economía. Capaces, por tanto, de recetar medidas económicas que ni siquiera practican en sus propios partidos. Consejos doy que para mi no tengo.

