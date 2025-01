Arona y Tannhaüser

No, no estoy de acuerdo con la santurronería corporativa que justifica la entrada de Vox en el gobierno municipal de Arona con el perezoso argumento de que “prevalece la estabilidad de las instituciones y de los servicios públicos por encima de las ideologías”. Pues depende de las ideologías. Si se trata de ideologías que deslegitiman la democracia representativa y el sistema autonómico, por ejemplo, no existe mayor amenaza a la estabilidad de las instituciones y la integridad de los servicios públicos –a medio y largo plazo -- que alimentarlas con cargos y presupuestos. El PP está cayendo en un error garrafal al permitir que el narcisismo herido de una alcaldesa les lleve a premiar a su principal adversario electoral. Coalición Canaria se hace trampas a sí misma sumándose a la entente entre Fátima Lemes y la ultraderecha. Una de las primeras cosas que hizo Naím Yánez, quien desde hoy se encarga nada menos que de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico, es alzarle la voz a un periodista que se atrevió llamar a Vox “partido ultraderechista”. Yánez replicó acalorado con una genialidad que, a buen seguro, dará esplendor a futuros plenos: “Eso significaría que todos los votantes de Vox son de ultraderecha y no es así”. Huum. Tal vez todos los votantes de Vox no. Pero, ¿y Vox?

La estabilidad es una señora sumamente complaciente que vale tanto para un ex socialista roto como para un facha descosido. No quiere uno caer tan rápido en la ley de Godwin, pero allá por enero de 1933 tomó posesión en Alemania un gobierno que tenía Hitler como canciller y a Franz von Papen como vicecanciller, designados ambos por el viejo y ya demenciado Hindenburg. La mayoría del gabinete era gente de la derecha tradicional nacionalista que escuchaban con desprecio los chillidos del antiguo cabo y torcían el gesto ante el terrorismo sanguinario de las bestias de las SA. Cuando le preguntaron a Papen por qué había cedido la jefatura del Gobierno a Hitler respondió que la prioridad era la estabilidad institucional y mantener los servicios públicos al servicio de los alemanes. Nota bene: Coalición ni siquiera ha exigido más cuotas de poder para metabolizar en lo posible a un socio tan incómodo. Las áreas de Urbanismo y Ordenación Territorial, que antes ostentaba Más por Arona, ahora las dirigirá el Partido Popular. Es una de las claves de lo ocurrido en el último mes.

Estoy convencido que en poco más de dos años, con un poquito apenas de asesoramiento madrileño, Vox podrá duplicar o triplicar sus concejales y transformarse en una agente político del que no podrá ya prescindirse en el ayuntamiento aronero. Lo que se ha lucido Lemes urdiendo esta sandez apenas se puede comparar con lo que se ha lucido Manuel Domínguez apadrinándola. ¿Quién asesora al líder de los conservadores canarios? Por lo demás nadie ignora que el roce hace el cariño. El tripartito de Arona ha encendido la esperanza de los cargos públicos y los militantes de Vox en casi toda la isla. La ultraderecha tiene representación en los ayuntamientos de Granadilla, Adeje o San Miguel de Abona, entre otros.

Abrir la cancela del poder a la ultraderecha en el primer municipio turístico de Tenerife y el tercero por su demografía. Un municipio en que además se concentran buena parte de la migración recibida por la isla en los últimos lustros, no solo es una agresión a la higiene democrática en Arona y más allá. Va a suponer también un problema interno –basta esperar unos meses en el equipo de gobierno – que supuestamente coordinará Lemes, que sin el milagroso apoyo del concejal de Nueva Canarias no podrá ni aprobar unos presupuestos. Pero debe reconocerse que esta exhibición de torpeza, estolidez avestrucista y cachanchanería resulta plenamente aronera. Porque en Arona se ha visto de todo. Hasta rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser.

