Sudoraciones

Por la cornucopia de la tele salió el presidente Pedro Sánchez, flaco y fuerte como una cabilla, para anunciar -ese era el supuesto objetivo -el acuerdo con Junts por el cual se publicará un nuevo decreto que incluirá la subida de pensiones, las ayudas al transporte público y las transferencias económicas a los damnificados por la riada en Valencia y el volcán en La Palma. Todo lo demás queda fuera. Hace apenas tres días los ministros te explicaban en las tertulias y entrevistas que era absurda la pretensión del PP y de Junts de fraccionar el decreto y mandar al BOE otro texto normativo que recogiera únicamente las medidas de lo que los cursis llaman “escudo social”. “No mire, esas cosas no se hacen así”, le espetó Óscar López a Carlos Alsina en su programa. ¿Qué no?

El objetivo real de Sánchez, sin embargo, es presentar esa nueva mentira cenagosa como un éxito hercúleo de su partido y, sobre todo, de su modesta persona. El domingo, en Adeje, cerrando el XV Congreso del PSOE, aseguró que buscaría “bajo las piedras” los votos para que saliera aprobado el decreto. No mencionó la publicación de un nuevo decreto, aludía al rechazado por el Congreso de los Diputados. Sánchez ha hecho ahora exactamente lo que le pedían el PP y Junts per Catalunya para contar con su voto positivo: articular un decreto exclusivamente social. A esto lo llama el desvergonzado que nos ha tocado en suerte “sudar la camiseta”. Uno intuye que el presidente no es que sude su camiseta, sino que se la suda todo, salvo su camisería en La Moncloa. La contrapartida a los independentistas catalanes es permitir que se tramite en la Cámara Baja una proposición de ley que solicite la presentación de una cuestión de confianza al presidente del Gobierno. Un absoluto dislate: el parlamento no puede exigir al presidente una decisión que es de su exclusiva potestad constitucional. También la semana pasada varios ministros –el Laborioso Insultón, el Lunarejo, la Alegría de la Casa- explicaron que la imposición de JxC era intolerable y quedaba fuera del reglamento parlamentario. Ahora no hay problema. Y sinceramente tampoco lo habrá. Porque aunque la Mesa del Congreso admita la tramitación de una proposición no de ley en esos términos, no tiene ninguna fuerza vinculante. Ayer se rumoreaba en Madrid que el regreso al diálogo entre el PSOE y Junts –y su voto a favor del nuevo decreto– tiene algunas otras contrapartidas, como la anhelada reunión entre Sánchez y Puigdemont con sonrisas, apretones de mano y la banderitas de España y Cataluña a ambos lados.

Sánchez no compareció ayer para contar nada de esto. Convocó a los medios para denostar a los partidos de derechas, es decir, al PP y a Vox, porque el presidente jamás ha calificado como derechista a JxC. Después de hacer exactamente lo que pidió el PP se dedicó a afearle al PP por su mezquino cálculo electoral, por su perversa molicie, por despreciar así a los ancianos votando en contra de su abusivo y fracasado decreto ómnibus. Y luego este canallita demandó explicaciones. No dio ni una sobre su cambio de postura, y el que ha cambiado de postura –adoptando la habitual de cuatro patas frente a Junts– ha sido él. De todos los espectáculos democráticamente vergonzosos que Sánchez nos ha ofrecido en el último lustro la rueda de prensa de ayer fue uno de los más repugnantes. Personalmente sigo creyendo que los lentos cerebros que manejan temblorosamente al PP no se enteran del héroe que preside España. Los independentistas, en el peor de los casos, saben que pueden jugar al simulacro de un toma y daca con Pedro Sánchez; una mayoría absoluta del PP y Vox no permitiría ya no exigencias reales, sino el espectáculo lleno de humo y patrañas que se traen el PSOE y JxC por encima de jubilados, damnificados, empobrecidas clases medias y afición en general.

