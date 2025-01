Los soberanistas catalanes de derechas le han pegado un tajo al famoso decreto que no se podía mutilar. Al intocable compendio de ochenta medidas que no se podían presentar por separado. Como suele pasar con Sánchez, donde dije digo digo Diego y ahora solo se llevarán a aprobación veintinueve medidas. Pero eso sí, son las que forman la esencia del “escudo social”. Que no sea por literatura creativa. El otro medio centenar se nota que no eran tan imprescindibles como se decía.

El Gobierno llevará otra vez al Congreso la subida a los pensionistas, el incremento del Ingreso Mínimo Vital, las bonificaciones al transporte, las subvenciones a los afectados por la DANA de Valencia, las ayudas a La Palma y la paralización de los desahucios a lo largo de este año pero con medidas de compensación económica a los propietarios para garantizar que puedan cobrar el arrendamiento y el pago de los desperfectos «ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas», impuesto por Junts a cambio de apoyar la medida.

Lo relevante es que a cambio de su apoyo al decreto recortado, los catalanes han obtenido el compromiso de que se tramite en el Congreso de los Diputados una moción de confianza. Pedro Sánchez señalaba ayer una obviedad: que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno y que depende plenamente de él. Pero a menos que se la haya vuelto a meter doblada a los catalanes, que Junts haya anunciado su tramitación supone que se ha llegado a un acuerdo para que se debata. O sea, que habría aceptado someterse al examen del Congreso, como quiere Puigdemont.

Si ese fuera el escenario, estaríamos ante una moción de censura atenuada. Perder una votación de confianza no supone que el presidente tenga que presentar su dimisión. No es una moción de censura, con un candidato alternativo a la Presidencia, que de forma automática implica la pérdida del cargo. Pero aunque en este país ya hemos visto burros volando y fiscales generales imputados, se hace difícil pensar que un Pedro Sánchez que no cuente con la confianza de la mayoría de la cámara pueda salir indemne. La derrota parlamentaria supondría un vaciado de legitimidad democrática de enorme trascendencia.

Así pues, cabe deducir que Sánchez está seguro de que si se somete a una votación de confianza en el Congreso de los Diputados no la va a perder. Y complementariamente, se puede inferir, con la misma certeza, que en Junts está seguros de que lo que van a exigir en ese debate, con luz y taquígrafos, ante el pleno del poder legislativo del Estado y ante todos los ciudadanos, les va a ser concedido. Y con eso se cierra el círculo. A Carles Puigdemont ya no le valen las conversaciones íntimas en el exilio con enviados de medio pelo. Quiere que los compromisos de Sánchez se firmen con la sangre de la tinta de los titulares de la prensa. Que se haga ante la notaría de las radios y televisiones españolas.

Abróchense los cinturones porque las aerolíneas Frankestein nos van a llevar a nuevas e ignotas fronteras del esperpento nacional. Como decían de una vieja compañía aérea: Con Iberia verá este mundo, con Spantax el otro. Allá que vamos.

