Un error cívico

Enfebrecido en el congreso regional del PSOE, el pasado sábado, el reelegido secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, se lanzó a una vehemente perorata, una ensalada de los tópicos y riquirracas del sanchismo de los últimos años y meses. Fue muy llamativo –aunque ya lo ha repetido varias veces– eso de que hasta después del franquismo las españolas no pudieron incorporarse a la educación. Veamos.

Primero debe atenderse el esfuerzo de la II República en la educación pública. Se partía de una situación atroz, pero que era especialmente hiriente en el caso de las mujeres. En 1931 el analfabetismo superaba el 40% de la población, pero a este porcentaje habría que sumar quizás un 20% de españoles subalfabetizados, que leía con dificultades o no dominaba la escritura. Los gobiernos republicanos entre 1931 y 1933 se propusieron un ambicioso plan de creación de centros escolares –consiguieron levantar unos 11.000– aumentaron el número de maestros un 35%, y fusionaron las escuelas masculinas y femeninas en escuelas mixtas. Aunque la primera medida, en julio de 1931, fue una importante subida salarial para los maestros, que se repitió al año siguiente. Aún en 1933 sólo la mitad de las niñas en edad escolar recibían clases. En los centros de secundaria se dobló la presencia de mujeres entre 1931 y 1933: el 30% de las adolescentes españolas estudiaban el bachillerato en los albores de la Guerra Civil. En las universidades no se llegó a al 5%.

Instaurada a sangre y fuego la dictadura franquista estos logros fueron aplastados por el nacionalcatolicismo como programa educativo y cultural, para el que la mujer debería limitarse al papel de esposa y madre, con la pata quebrada y en casa. No, no es exagerado afirmar que la mujer fue expulsada del sistema educación. Pero no sólo por la nueva legislación educativa y la ideología oficial del régimen sino por el orden social tradicional celosamente vigilado y sostenido por el franquismo. Sin embargo las cosas comenzaron a cambiar, cada vez con más celeridad, desde finales de los años cincuenta, cuando el país inició su despegue económico y comenzó –al principio con timidez– el crecimiento de las clases medias. El franquismo fue muchos franquismos sin dejar de ser él mismo. El desarrollismo del régimen conspiró contra su propia ideología central, machista, clasista y patriarcal. Ese más del 40% de analfabetos de 1931 se redujo a menos del 8% en 1975 –el doble que Francia– y, sin embargo, en esta última fecha aún el 11% de las mujeres sufría analfabetismo y subalfabetización. Al año siguiente a la muerte de Franco el 42% de las plazas de Enseñanza Media lo ocupaban chicas y aproximadamente una de cada cuatro estudiantes universitarios era mujer.

De modo que la afirmación tajante del ministro Torres –que forma parte de la retórica gubernamental en esta innecesaria celebración de la muerte del dictador– no es del todo falsa, pero resulta muy inexacta. Las mujeres no accedieron a la educación después de la muerte de Franco. Un proceso de crecimiento económico, una ampliación de los recursos educativos públicos y privados y unas expectativas de mejora de vida consiguieron, desde principio de los años sesenta, la incorporación progresiva de las mujeres a la enseñanza a todos los niveles, empezando por la primaria. Modestamente creo que es un error –un error cívico– falsificar la historia para oscurecer un periodo histórico; el franquismo fue una dictadura lo suficientemente negra y tenebrosa como para gastar más hollín. Alguna vez deberíamos intentar una lectura más desapasionada del franquismo. Entender que también sumó inteligencias, recursos y estrategias que le permitieron a Franco un poder omnímodo durante casi cuarenta años. Sobre todo deberíamos renunciar a definirnos gracias al franquismo. Me asquea concederle todavía ese poder simbólico. En ese aspecto solo es deseable que lo olvidemos para siempre.

