Un congreso whitmaniano y tiktokero

El XV Congreso Regional del PSOE tenía un objetivo whitmaniano que se ha cumplido: cantarse y celebrarse y muy especialmente arropar a su líder y secretario general reelegido, Ángel Víctor Torres, que fue elogiado, felicitado, ensalzado y celebrado hasta desgastar las paredes del Magma. La señora Francina Armegol, delegada de Pedro Sánchez en la Presidencia del Congreso de los Diputados, lo expresó con una sencillez evangélica: «¿Cómo no puede uno llevarse bien con Ángel Víctor? Es tan buena persona. Es una gran persona». En conversaciones y debates, por acá y por allá, se oyeron comentarios similares. Es como si hubieran convertido a Torres en el líder de los socialistas canarios por ser un dechado de bondad. Claro que si ese fuera el criterio fundamental para elegir secretarios generales en el PSOE, ¿cómo es que llegó Pedro Sánchez a la Secretaría General? Torres, como muchos políticos de todos los partidos, es un suertudo. Llegó por primera vez al mando supremo como una solución de emergencia, fue el primer presidente socialista desde Jerónimo Saavedra gracias a las dificultades de la derecha para articular una mayoría y a la decisión final de Casimiro Curbelo, y ahora es ministro como decisión táctica para que su liderazgo –precisamente– no se marchite. Si Torres no llega a ser ministro, es decir, si no contase con el aval cerrado de Sánchez, este fin de semana se hubieran presentado un par de candidatos alternativos.

Obviamente no fue el caso. Desde un punto de vista mercadotécnico, logístico y escenográfico, el congreso regional constituyó un éxito incontestable, técnicamente mejor resuelto que el anterior. Es, por supuesto, un congreso del siglo XXI, donde lo fundamental no son los análisis críticos ni el debate de las propuestas políticas, sino el buen desarrollo de un formato televisivo. Los congresos han devenido espectáculo y ya están mucho más cerca de las convenciones de los partidos estadounidenses que de la vieja cultura política europea. Desde ese punto de vista se han transformado en talleres de contenidos audiovisuales de naturaleza propagandística que se organizan, especialmente, desde la óptica, modelos y exigencias de las redes sociales. Apenas hay nada más. También pueden ser comparados con la gala de los Oscar, con un montón de estrellas conocidas, abundancia de secundarios y algunos que se creían ya muertos ofreciendo eslóganes, chistes, apologías y maldicencias aburridísimos hasta que se reparten los premios, es decir, se hace pública la comisión ejecutiva regional.

La flamante ejecutiva es un gentío. Yo he visto tranvías en carnavales con menos gente. Más de medio centenar de cargos para que no se enfade nadie. Total, no tiene gran importancia operativa. Notas: a) Nira Fierro continuará ejerciendo como madrasta del partido en ausencia ministerial del padre; b) Para el trabajo más ingrato también seguirá como adjunto Manuel Fumero; c) Al pesadísimo Augusto Hidalgo –la gente le huía por los pasillos– le han dado una secretaría como quien regala un matasuegras a un niño pelmazo, va a ser peor; d) Ahí estará, ideando y programando, Antonio Olivera; e) Se recupera a Teresa Cruz Oval después del vía crucis de su destitución en Sanidad y de una travesía del desierto de cuatro años; f) David Godoy resucita agónico de felicidad; g) Ada Santana (26 años y graduada en Derecho), secretaria de I+D; h) Le dan una plaza a Gustavo Matos para que abandone la estúpida idea de competir por la secretaría general de Tenerife: consiguió lo que quería. Luego llegó Pedro Sánchez y dejó claro algo: no pasarán. Ni Donald Trump, ni la ultraderecha, ni la fachosfera, ni los jueces golpistas, ni los que quieren matar a los viejos de hambre. Ni siquiera la realidad. Sobre todo la realidad. Ni de coña va a molestar al PSOE la realidad.

