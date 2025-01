¿Por qué FLOTUS Y POTUS son ‘trending topic’?

Washington (United States), 20/01/2025.- U.S. President Donald Trump and Melania Trump embrace after he took oath on the day of his Presidential Inauguration at the Rotunda of the U.S. Capitol in Washington, DC, USA, 20 January 2025. EFE/EPA/KEVIN LAMARQUE / POOL / KEVIN LAMARQUE / POOL. EFE

Me gusta contar que las siglas, en ocasiones, son difíciles de interpretar. En el caso de FLOTUS y POTUS, especialmente para los europeos, nos puede resultar curioso su significado. Ambos acrónimos son tendencia, representan poder, fuerza e identidad. Melania Trump es representada con FLOTUS (First Lady of the United States), mientras que Donald Trump tiene su sinónimo con POTUS (President of the United States).

Ya tenemos nuevo presidente en el mundo, porque a lo largo de la historia Estados Unidos ha representado un papel especial, muy identitario y determinante para el desarrollo económico y del equilibrio de fuerzas en el mundo. Quizás, en muchas ocasiones, hemos sentido que cuando no sabíamos muy bien qué hacer, el mirar hacia Estados Unidos nos aliviaba; ese referente perdido, para una gran mayoría de los americanos y americanas, es el sentimiento con el que Donald Trump ha conectado, y lo ha representado con ese movimiento brutal desde el punto de vista de la comunicación, como es MAGA (Make America Great Again): haz a los Estados Unidos grande otra vez…

El liderazgo fresco, el liderazgo «Trumpiano» que se produce por la frescura incansable…, el cansancio tiene que ser evitable para cualquier político, y no debe de trascender a la opinión pública y a la percepción de los votantes y ciudadanía en general. Así le ocurre a Donald Trump; es curioso que, siendo yo proclive a Kamala Harris, le vea sentido al triunfo de Trump. Ese discurso directo, dirigido a temas concretos, sin complejos y queriendo devolverle a los Estados Unidos su identidad. Eso invita a la reflexión de un detalle actual de los analistas políticos más relevantes. Ahora, cuando se escucha a un gestor público, transmitiendo sus palabras de forma directa se le define como populista… Cuando la realidad es que la conexión se produce porque la persona conecta con los problemas de las personas… Estoy segura de que esta campaña americana ha marcado estilo, y probablemente veremos en las próximas elecciones las campañas tipo local, las del contacto y la cercanía; las de la altísima segmentación, las de la claridad, la del metro cuadrado. Huyamos de la macropolítica y apostemos por la micropolítica, y eso no es populismo, es conexión. Se trata de conectar, no tanto de comunicar; ese es el secreto de hacer hoy un discurso político ganador.

Sé tú por encima de asesores, guarda para ti siempre algún secreto, no lo reveles todo. No dejes de preguntarte qué fue lo que te impulsó a entrar en política; reconectar con tu origen es esencial para revivir emocionalmente ese interés, y aterrizar una y otra vez impide que podamos perdernos. Ese mantra funciona, y Trump lo sabe; su seguridad y determinación es amplia, y ejerce un liderazgo de protección, aunque pueda parecer complicada la comparativa. Su campaña ha sido de contacto, de cercanía, de mover y remover. Su segmentación ha sido a un nivel tan minúsculo que llegó a problemáticas e intereses muy diversos.

La victoria de Trump puede equivaler a un voto de desconfianza en los líderes y las instituciones que han configurado la vida estadounidense; o también para algunos especialistas su forma de demostrar que las democracias quiebran, o que las ortodoxas instituciones americanas están en decadencia. Podríamos establecer debates largos e interesantes y nos llevarían a múltiples interpretaciones; las democracias realmente están pasando por un momento complicado, y la victoria de Trump puede ser oportuna para la situación mundial que vivimos.

Trump, desde sus planteamientos, reequilibra fuerzas que necesitaban contrapeso, porque al final su impulsividad y apremio es temido por aquellos que necesitan sentir que su poder puede ser quebrantado. Todo cambio, todo sistema que necesita recomponerse tiene que ser cuestionado en ocasiones para lograr su fin… Las críticas le vienen por muchos frentes, entre otros, por los que hablan de su inexperiencia en política… Quizás sus votantes lo que buscaban precisamente es un inexperto, porque es una forma de gritar que el modelo político anterior no fue capaz de mejorar sus vidas; buscando en lo opuesto la solución a sus problemas.

El miedo, que es un juego periodístico y personal muy conveniente en campaña, ha sido explotado en contra de Trump, generando cierto rechazo reputacional. Olvidando que su legislatura será útil, y que llegó en un momento mundial donde su papel será el de reequilibrar no solo el status estadounidense, sino otros muchos más peligrosos que los liderados por él.

Desde la comunicación política, su discurso fue muy bueno porque reflejó los principios de su campaña; la autenticidad es su sello de identidad. Y fue un discurso auténticamente Trump.

«Avanzaremos para devolver la paz, la seguridad y la esperanza de todos los ciudadanos». Palabras con las que Trump se convertía en POTUS en la Casa Blanca.