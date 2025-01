Agustín de Betancourt, 267 años después

Agustín de Betancourt.

Agustín de Betancourt nació en Puerto de la Cruz de La Orotava (isla de Tenerife) el 1 de febrero de 1758 y falleció 66 años después, 1824, en San Petersburgo (Rusia). Fue segundo hijo del matrimonio conformado por el grancanario Agustín de Betancourt y Castro y la garachiquense Leonor Molina y Briones, hija del marqués de Villafuerte. Hermano del primogénito José y de María del Carmen, conocida por Maruca, que nació y murió en los mismos años que Agustín. Hay que reconocer que los tres hermanos formaron un trío humano de alto nivel familiar. Tanto en el Puerto de la Cruz, donde nacieron, como en La Orotava y en Los Realejos, donde vivieron. José Betancourt fue alcalde constitucionalista de La Orotava (léase Cádiz en 1812) mientras que Agustín estudió en el convento de Santo Domingo de La Orotava antes de marchar a Madrid en 1778 animado por la familia Gálvez, de Málaga, residentes en Los Realejos y relacionados con el Consejo de Indias. Agustín estudió en La Orotava con los dominicos al igual que el realejero Viera y Clavijo y los portuenses hermanos Iriarte. Conoció con su familia la RSEAPT en La Laguna donde trabajó con su hermana Maruca una máquina epicilíndrica con la seda.

El joven Agustín de Betancourt fue animado en Madrid a continuar sus estudios en los Reales Estudios de San Isidro y en la Real Academia de San Fernando, a trabajar y a viajar, por sus amigos Gálvez y la familia Clavijo, así como por sus familiares entre ellos Antonio Porlier y Estanislao Lugo. Fue nombrado Director del Real Gabinete de Máquinas. En mayo de 1799 coincidió en la capital del reino de España con el ilustrado prusiano Alejandro de Humboldt que continuó hacia Canarias, subió al Teide y conoció los dragos, antes de seguir para las regiones equinocciales del Nuevo Continente, América. Betancourt viajó por la península ibérica, por el globo aerostático, por Almadén, por el río Genil en Granada, por el canal imperial de Aragón, por la telegrafía óptica de Madrid a Cádiz. También por la Europa de la Ilustración, como Francia y como Inglaterra, donde conoció revoluciones como la política y la industrial respectivamente donde no faltaron las máquinas de vapor en Londres y Birmingham o la escuela de puentes y calzadas en París donde aprendió a conocer el material necesario para fundar en Madrid la Escuela de Ingenieros de Caminos en 1802, al igual que años más tarde en Rusia cuando decidió trabajar con el zar de Rusia Alejandro I en el año de 1808, y así hasta 1824 después de modernizar la Rusia de entonces. Contrajo matrimonio con la británica Jourdain y llevó a cabo un cúmulo de trabajos y actividades relacionadas con la arquitectura, el agua y la ingeniería en diferentes puntos y zonas de la Rusia imperial, como San Petersburgo, Moscú y Nizsny Novgorod principalmente. En 1824 Agustín de Betancourt falleció en San Petersburgo siendo enterrado en diferentes cementerios entre los que destaca el de los ciudadanos rusos y a partir de 1996 se abrió un amplio mundo de relaciones entre España y Rusia. A partir de entonces comenzó una etapa de intercambios técnicos y políticos entre los gobiernos, escuelas, fundaciones y universidades de ambos países. Madrid y Canarias destacaron de manera significativa entre los ingenieros de caminos y los políticos canarios, del Puerto de la Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria, así como de las Reales Sociedades Económicas de La Laguna y Las Palmas tal como lo pudimos comprobar hace unos meses donde no faltaron recuerdos de antaño donde resultaron interesantes los videos realizados en las diferentes ciudades relacionadas con la obra de Agustín de Betancourt en España, en Francia, en Inglaterra y en Rusia donde resultaban significativas las referencias a nuestro ingeniero que modernizó la Rusia del siglo XIX y XX así como las islas Canarias del siglo XX y XXI. De ahí que el ayuntamiento del municipio que le vio nacer, Puerto de la Cruz, le concediera en 2018 el título de Hijo Predilecto a propuesta de este ciudadano orotavense, así como el Cabildo de Tenerife le nombrase Hijo Ilustre quedando a la espera de que el Gobierno de Canarias le conceda la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma. Resulta satisfactorio recordar los libros que se han escrito acerca de don Agustín de Betancourt tanto españoles como foráneos, canarios y rusos principalmente: S. Padrón, A.Ruiz, A.Cioranescu, A.Bogoliúbov, Antonio Rumeu, M. Rodríguez Mesa, I. González Rascón, Joaquín Fernández, Isidoro Sánchez, Amílcar Martín, José Fernández, Abelardo Cabrera, José A. Curbelo, Juan Cullen, O. Egorova, Fundación Acuorum Iberoamericana, J. C. Santamarta, Ayuntamiento Puerto de la Cruz, D. Kuznetsov, Ana Delgado, Cristina Pérez, Elena Casañas, Juan de la Cruz, J. A Álvarez, O.Mateos, J. A. Noda, Carlos Puente y Lola Higueras. A finales de 2024 el ayuntamiento de La Orotava, por unanimidad de sus grupos políticos, le concedió a los hermanos José, Agustín y María del Carmen, el reconocimiento como Villeros de Honor, a título póstumo, por su variada proyección internacional, a propuesta de estudiosos betancourianos del valle orotavense. También la autoridad portuaria de Tenerife nombró, como Agustín de Betancourt, una sala de exposición técnica en el muelle capitalino.