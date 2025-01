La pirueta de Matos

Ayer cayó como un rayo o como una corbata de El Ganso el anuncio de Gustavo Matos: se presentaría a la secretaría general del PSOE de Tenerife pocos días después de que Pedro Martín anunciara que no repetiría. El aviso, lanzado antes incluso de la apertura del Congreso Regional, cogió de sorpresa a casi todos los gerifaltes socialistas. ¿Por qué antes del congreso que se abrirá mañana por la tarde en Adeje? Porque –por supuesto– el órdago de Matos pretende forzar una negociación: retirará su candidatura –aún no formalizada ni formalizable– a cambio de continuar aposentado en el comité ejecutivo que debe salir de dicho congreso. En definitiva, Matos, actualmente vicepresidente de la Mesa de Parlamento de Canarias –más de 6.000 euros mensuales y esas dietas suculentas que no tributan al fisco– lucha por su supervivencia política. Para garantizarla le daría lo mismo presentarse a la secretaría general o a la presidencia del Club de Filatelia de Masca. Sabe perfectamente que su nombre no aparece en los productos ya precocinados para el Congreso regional. Y como militante peatonal su porvenir es muy oscuro. Un lugarcito modesto en la dirección del PSOE le abriría la posibilidad del paso que persigue: conquistar un escaño en el Congreso de los Diputados. Basta una somera revisión de sus redes sociales para abrumarse con el despliegue fotográfico de sus abrazos y sonrisas con Óscar López y, muy especialmente, con Óscar Puente, cuyo padronazgo anhela.

Gustavo Matos sabe perfectamente que no cuenta con el respaldo de ninguna agrupación socialista, incluyendo la suya, la de La Laguna. Ciertamente jamás ha sido un hombre de agrupaciones ni de casas del pueblo. Prefiere el pádel. Como ha tenido éxito con sus piruetas, enredos y zancadillas piensa que puede lograrlo por penúltima vez. Confía en muy sinceras las ganas de tener la fiesta en paz de Ángel Víctor Torres. Muy probablemente se equivoca. Porque en los claroscuros de la retirada de Martín se mueven otros personajes como José Antonio Valbuena, senador y exconsejero de Transición Ecológica del Gobierno autónomo, que estimulado por Patricia Hernández sondea por aquí y por allá –aunque más que sondeos son fracking– para averiguar si puede convencer a alguien. Todo este calamitoso personal, incluidos los que llevaban meses segando la hierba bajo las chancletas de Pedro Martín, no piensan ni un segundo en el PSOE tinerfeño, sino en impulsar, resguardar o proteger sus carreritas políticas, es decir, su modus vivendi. El sucesor natural en la secretaría general debería ser Luis Yeray Gutiérrez. Lidera una de las mayores agrupaciones locales, es alcalde de La Laguna, tiene los votos y tiene la energía para cierta renovación interna de los socialistas isleños. No quiere porque entiende que todavía debe fortalecer la solidez del PSOE en La Laguna y ni siquiera ha mediado su mandato municipal. El liderazgo insular es muy difícilmente compatible con la gestión cotidiana y muy exigente de uno de los principales municipios de Tenerife.

Algunos socialistas –desgraciadamente los menos– son conscientes de que al PSOE le esperan tiempos duros. Un día como el de ayer testimonia que el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una situación harto delicada. Las encuestas –en España y en Canarias– advierten de un descenso notable de las izquierdas. Por eso –apunta esta minoría lúcida– lo mejor sería dejar las opciones abiertas en varios niveles orgánicos. En Tenerife podría y debería consensuarse un secretario general de transición que coordine liderazgos y dinámicas de reflexión y organización mientras se aclara la situación política en los próximos dos años. Es una pena que no se opte por una opción tan racional en vez de por el naipe autodestructivo de la más mezquina ambición.

Suscríbete para seguir leyendo