Ganar la Champions League del turismo / El Periódico

Hace un par de noches caminaba por la Diagonal de regreso a casa cuando reparé en el búho de Rótulos Roura, justo en la confluencia de la avenida con el paseo de Sant Joan y la calle Mallorca. El antiguo reclamo publicitario lleva en la azotea más de 50 años, resistiendo múltiples avatares. Me quedé un rato observando sus hipnóticos ojos amarillos. Cuentan que el Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a un acuerdo con la propiedad para arreglar el sistema de luces, automatizarlo y que vuelva a parpadear. Quería verlo. Quería que el enorme mochuelo guiñara el ojo; no a mí, sino a la ciudad entera. Parece que se solapan los motivos: el Barça va como una moto y, a decir de un informe de la Cámara de Comercio y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la capital catalana no se encuentra en «decadencia» respecto de Madrid, como en los años duros del procés, sino que está convirtiéndose en un punto clave en lo que respecta a sectores como la salud, la biotecnología o los servicios digitales a las empresas. Ojalá.

A simple vista, también parecería una buena noticia que los grandes fondos de inversión inmobiliaria se estén desprendiendo de los pisos en alquiler en Barcelona (y en toda Catalunya) y los pongan a la venta en cuanto expiran los contratos de los inquilinos; ahora prefieren invertir en hoteles. Algo había que hacer al respecto, desde luego, pero no estoy segura de que este trasvase, debido a la imposición de topes en el mercado, vaya a facilitar los arrendamientos ni abarate la compraventa.

Entretanto, España entera acaba de batir su récord turístico: 94 millones de visitantes en 2024, el 10% más que en el año anterior. Nos encaminamos a pasos agigantados hacia el centenar de millones, ¡el doble que los habitantes del país! Los viajeros también se han dejado más perras. El mejor año de la historia, desde que Fraga se bañó en las playas de Almería, para demostrar al mundo que sus aguas no estaban contaminadas de radiactividad.

El actual ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien fue alcalde de Barcelona, está exultante. «Queremos ganar la Champions League –dice– y no del récord de asistencia». Desde luego, el turismo, que aporta más del 13% al PIB, constituye la gallina de los huevos de oro en un país con poco valor añadido en su sistema económico. ¿Quién se atreve, pues, a cortarle la cabeza? El problema es cómo distribuir lo que genera y a quién beneficia. El sector tira de la economía, pero sus salarios siguen siendo inferiores a la media. Y también resulta significativo que en el año del máximo histórico se hayan producido las primeras manifestaciones contra el turismo en zonas sobresaturadas –Canarias, Baleares, Málaga, Barcelona– por el encarecimiento de la vivienda y la expulsión de los vecinos hacia las periferias.

Desde su atalaya, le pregunté al búho por estas cuestiones, pero no me contestó; ojiplático, ni siquiera se atrevió a pestañear. Quise sentarme en una terraza para tomar una caña y seguir charlando con el mochuelo, pero me despacharon porque no iba a comer una sola tapa.