Deseo y realidad

Siendo que es lo mismo, no son cosas iguales. No es similar subarrendar un contenedor que te ha dado el Estado para vivir provisionalmente que mangarte cuatro millones de euros vendiendo una mierda de mascarillas, aprovechándote que conoces a gente en el poder. El nivel de golfada no es igual. El fútbol es fútbol, pero un partido de la Champions no está en la categoría de uno de alevines.

Las palabras, como algunas espadas, tienen dos filos. Y las que utilizó ayer en el Senado Ángel Víctor Torres, el expresidente de Canarias, cortan en dos direcciones. «Una cosa es la realidad y otra el deseo», dijo el ministro, parafraseando a Luis Cernuda. Quería decirle a los senadores del PP y de Vox que por mucho que ellos desearan verle salpicado por la corrupción, la realidad demuestra que él no ha tenido nada que ver con la «trama Koldo», que enriqueció a algunos empresarios. Y que no se puede condenar a nadie basándose en las denuncias de alguien que no aporta más pruebas que su palabra. O sea, que lo que hay que decirle a Víctor de Aldama es simplemente: «Yo no te creo, hermano». No, hasta que demuestres lo que estás diciendo.

No puedo decir que no tenga razón. De hecho es lo que he pensado siempre, aunque Torres solo lo haya empezado a considerar ahora que la campana suena en su iglesia. Nunca es tarde para aterrizar en el reino del sentido común. Una denuncia no es una sentencia. Y una acusación sin pruebas es una opinión temeraria. Pero aterrizando en el agreste terreno de la realidad, hay evidencias de que el entonces presidente de Canarias tuvo relaciones indebidas con gente indeseable. Y que se pagaron millones a unos pintas.

Es un hecho que, en aquellas angustias exacerbadas del Covid, muchas empresas quisieron vender material sanitario pero que solo unas pocas lo consiguieron. Es otro hecho que lo lograron merced a su influencia en los dédalos del poder. Y es una evidencia que una red de empresarios creada a la sombra de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García dieron casi la mitad de su gran pelotazo solo en ventas al Gobierno de Canarias. Y que pudieron hacerlo gracias a sus privilegiados contactos en los gobiernos de allá y de acá.

No es normal que los asesores de los ministros hablen con los presidentes autonómicos para impulsar contratos con privados. Para proponer negocios sanitarios. Para agilizar pagos no realizados. No es habitual y es escandaloso. Y por mucho que Torres no se oliera, ni por el forro, que estaba siendo utilizado, el hecho es que fue una pieza estratégica para poder dar un pelotazo con fondos públicos. Todo eso es una aplastante realidad más allá del mundo de los deseos.

Se puede meter la pata y no meter la mano. Salvo que el próximo futuro me convenza de lo contrario, creo que ese es el caso del ministro Torres. Probablemente nunca pudo imaginar que sus compañeros de partido en Madrid estuvieran haciendo caja. Pero es muy evidente que se esforzó en quedar bien con las empresas recomendadas por Koldo. Esas que hoy están en el ojo del huracán de una causa por corrupción. Mala suerte y amistades peligrosas. Una combinación fatal. Esa es la incómoda realidad.

