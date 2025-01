Si Bolívar levantara la cabeza

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / PRESIDENCIA DE VENEZUELA

Hace pocas semanas, en diciembre de 2024, me publicaron en el periódico EL DÍA un artículo de opinión acerca de los premios Sajarov del Parlamento Europeo donde aparecían Cuba y Venezuela. El caso de Oswaldo Payá figuró por su resistencia política al gobierno castrista en la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía cubana. El de los venezolanos Edmundo González y de María Corina Machado se conoció a final del año 2024 en el Parlamento Europeo para que consiguieran que el Premio Sajarov respaldase la causa democrática en Venezuela y que Edmundo González Urrutia fuese el Presidente de la República de Venezuela tras el resultado de las elecciones democráticas de julio de 2024, donde unos siete millones de venezolanos le votaron frente a unos tres millones que lo hicieron en favor de Nicolás Maduro.

Sorprendentemente no se cumplió el acto de la toma de posesión del señor González Urrutia como Presidente de la República de Venezuela el día 10 de enero de 2025, por cuanto Maduro no presentó las actas electorales, y se autoproclamó presidente de la república ante la sorpresa de su falta de legitimidad democrática independientemente de impedir el acceso a Venezuela del futuro Presidente venezolano. Fue todo un ejemplo de «Dictadura» tal como lo ha valorado la comunidad política internacional, particularmente la mayoría de los países de América.

La verdad es que este comportamiento de Maduro me llevó a recordar a finales del siglo XX la presencia de Hugo Chávez en Bruselas, una vez que fue elegido democráticamente en 1999 como presidente de Venezuela después de su golpe de estado en 1992, en el que fue indultado por el presidente Rafael Caldera. La presencia de Chávez en Bélgica, una de las sedes de la Unión Europea, creó un problema político con su afán de hablar en el Parlamento Europeo a pesar del apoyo de algunos partidos políticos españoles que le apoyamos (PP, PSOE y CC), para que pudiera dar a conocer la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por impedimento del grupo de los presidentes de los grupos políticos, Hugo Chávez tuvo que regresar a Caracas y envió una delegación política venezolana para que nos obsequiaran con un ejemplar de la nueva Constitución de la República de Venezuela, con un tamaño que nos llamó la atención, que por eso la llamaban la Bicha, y que había sido editado en la Gaceta Oficial nº 5.453, el 24 de marzo del año 2000 después de su aprobación en 1999. Aún la tengo en mi despacho y me sigue llamando la atención por una serie de circunstancias entre las que destaco: un dibujo del Libertador Simón Bolívar (1783-1830); una nota acerca de su reimpresión por error material del ente emisor; el Preámbulo de la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene desperdicio alguno, en el que aparece: «El pueblo de Venezuela , en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, … con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia… la garantía universal e indivisible de los derechos humanos… en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático decreta la siguiente Constitución», donde aparecen Títulos, artículos y disposiciones. De todo ello me resultó sorprendente el artículo 350 y la Disposición que deroga la Constitución de la república de Venezuela decretada el 23 de enero de 1961.

El artículo 350 señalaba: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».

Como Premio Francisco de Miranda de Primera Clase finalizo evocando las figuras políticas de dos venezolanos singulares cuyos bustos están anclados en rincones de mi Villa natal, La Orotava. Primero fue Rómulo Betancourt, uno de los padres de la Democracia en Venezuela, al que conocí personalmente en junio de 1981 en La Orotava. El otro es el del Libertador Simón Bolívar, que fue financiado por canarios emigrantes a Venezuela en los años de 1950, mayormente del valle de La Orotava. ¡Qué diría Simón Bolívar si levantara la cabeza después de comprobar el silencio y la desolación tras la autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente de su república!