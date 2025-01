Cayendo en la noche

El PP sigue sin responder positivamente a cualquier fórmula –siquiera provisional o excepcional– para proceder a la redistribución de los cerca de 6.000 menos migrantes no acompañados que acoge Canarias. Núñez Feijóo y sus barones y baronesas son absolutamente impermeables a las propuestas específicas de Fernando Clavijo –aun cuando el presidente aumente día a día el tono– y a los gruñidos morales del PSOE. En lo que se refiere a la migración en general, con miles de africanos desembarcados en los últimos días en las islas y muchos centenares ahogados en el océano, no hay ninguna novedad. Ni la habrá. España ha renunciado a articular una política migratoria propia, necesariamente apoyada en la acción diplomática con el África subsahariana y en programas de inversión y ayuda al desarrollo. La Unión Europea practica un similar absentismo político. El Pacto debe entrar en vigor dentro de menos de año y medio, en junio de 2026, es decir, que todos los socios deben para entonces adoptar los cinco reglamentos que estipula el acuerdo, haber creado las infraestructuras de frontera, compartir toda la información de la que dispongan los gobiernos y unificar los procedimientos administrativos requeridos para gestionar, entre otras cosas, las solicitudes de asilo. El año pasado ya reinaba cierto escepticismo en Bruselas. Ahora la situación se ha oscurecido todavía más. Al rechazo abierto de Hungría y Polonia al Pacto de Migración y Asilo, a las muchas reservas de los estados del este de Alemania o las trapisondas de Italia se sumará un entorno internacional todavía más difícil si la ultraderecha consigue finalmente el poder, durante este año, en Francia y en Alemania. El Pacto de Migración parece a punto de naufragar y cuando el hundimiento sea claramente perceptible estallará un sálvase quien pueda. La dinámica de los acontecimientos no podía ser peor para Canarias. Por el momento los migrantes que llegan a las islas suelen ser más o menos rápidamente repatriados por el Ministerio del Interior. Tampoco es cuestión de aplaudir. Uno empieza a estar harto de que el Gobierno central se felicite una y otra vez por lo que está competencialmente obligado a hacer y en cambio vomite cieno y necedades sobre una comunidad autónoma cuando solicita ayuda cuando ha llegado al límite de sus capacidades.

Uno piensa que este bloqueo no tiene salida y que la honorable testarudez de Fernando Clavijo va a resultar finalmente inútil. La preocupación legítima por la migración ha quedado secuestrada por Vox, que la agita como un espantajo terrorífico, mientras los progresistas lloran lágrimas de cocodrilo socialdemócrata y los conservadores se esconden por las esquinas de cualquier excusa leguleya o administrativa. Como otras materias centrales –la educación, la sanidad, el modelo político-territorial del Estado y su financiación, el sistema de pensiones públicas– la migración debería formar parte del consenso estratégico entre los principales partidos políticos españoles. Ni lo es ahora ni lo será próximamente. A la corrosión de las democracias parlamentarias europeas y el auge de la extrema derecha por todo el continente se suma, por tanto, la estupidez suicida de la polarización política, con todas sus miserias e inepcias en España.

El mar no deja de devorar muertos con su tranquila hambre de siglos, pero hermanos de la otra orilla, la noche va a oscurecerse hasta que ya no podremos distinguir el color y el tono de nuestra piel. Este ocaso no puede premiarse con el silencio. Como escribió un poeta africano en español, Donato Ndondo, «acurrucados en nuestra huida/por los males y las estepas,/ ennegrecidos por la renegrida atmósfera,/tiesos ante la eternidad,/decidimos, amiga mía, gritar, gritar,/ para proclamar la existencia de la vida».

