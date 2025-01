El pasado que enlaza con el presente

Fotograma. / E. D.

La lista de intérpretes que han dado el salto a la dirección cinematográfica es muy larga y dicho tránsito se produce cada vez con mayor frecuencia. Incluso en no pocos casos se compatibilizan ambas facetas. El joven Jesse Eisenberg debutó delante de las cámaras en 2002, con apenas dieciocho años, en la cinta The Emperor’s Club, que protagonizaba Kevin Kline y que pretendía, aunque sin éxito, seguir la estela de El club de los poetas muertos. Ha trabajado a las órdenes de Noah Baumbach en Una historia de Brooklyn y se ha situado en dos ocasiones bajo la batuta de Woody Allen (A Roma con amor y Café Society), logrando una nominación al Oscar al mejor actor principal por su actuación en el filme de David Fincher La red social. Ha intervenido en comedias alocadas (Bienvenidos a Zombieland) y también se ha introducido en el arriesgado mundo de las superproducciones de superhéroes, interpretando al villano Lex Luthor. Se trata de un notable profesional que en 2022 debutó como realizador de Cuando termines de salvar el mundo, con Julianne Moore al frente del reparto. Aquella propuesta no alcanzó relevancia y ahora presenta su segundo trabajo, con el que da un notable salto de calidad como cineasta y como guionista. Junto a su amiga Emma Stone produce A Real Pain (sin traducción al castellano), drama familiar con tintes cómicos y con un halo de road movie, con el que logra entretener y, en ocasiones, sorprender, encandilando merced a su sencillez y nobleza.

Dos primos judíos estadounidenses emprenden viaje a Polonia para visitar la casa de su difunta abuela. Sus diferencias en cuanto a condición y carácter generan roces entre ellos, de modo que en sus experiencias vitales se van sucediendo situaciones incómodas, llegando a visitar un campo de concentración como una atracción más dentro de un tour turístico. El recorrido por las diversas localizaciones discurre en paralelo a la propia odisea personal de ambos quienes, más allá de una extraña mezcla de sensaciones de amor y odio, finalmente comprenden que uno es parte del otro.

El largometraje se estrenó en 2024 en el Festival de Cine de Sundance, triunfando en la categoría de guion. A partir de ahí, los premios y reconocimientos se han ido acumulando. Tanto la National Board of Review como el American Film Institute lo han incluido entre los diez mejores títulos de la temporada. Asimismo, optó a cuatro Globos de Oro, dos de ellos para el propio Jesse Eisenberg, quien finalmente se alzó con el galardón a mejor actor secundario.

Esa aparente simplicidad esconde un gran enjundia, tanto en los diálogos como en los personajes, cuyos destacadas intervenciones logran impulsar la historia. Su breve metraje de apenas hora y media, unido a una trama sumamente creíble, dan lugar al enganche del público. Ajena a pretensiones de apariencia, destila inteligencia y creatividad en varias de sus partes, por lo que para mí ha supuesto una agradable sorpresa.

Además de Eisenberg (que actúa, dirige, escribe y produce), destaca Kieran Culkin, conocido sobre todo por ser hermano de Macaulay Culkin, pero que ya brilla de forma autónoma gracias a su reconocida labor en la serie televisiva Succession. Suena con fuerza para los próximos Oscar, gracias a este brillante papel de excéntrico primo de espíritu libre que sirve de contrapeso a la otra figura familiar. Definitivamente, aquel niño huérfano y enfermo que emocionaba en Las normas de la casa de la sidra se ha convertido en un intérprete valiente. Les acompañan Jennifer Grey (célebre por Dirty Dancing), Daniel Oreskes (El secreto de Thomas Crown) y Liza Sadovy (Disobedience).