Movida en Arona

El universo político, como el otro, tiende a la entropía. Pero el desorden, o sea, el caos, es como los humanos –todos, todas y todes– denominamos a los sistemas tan complejos que no podemos entender. O sea, que lo que desde fuera parece un pifostio a veces no lo es.

El cambio político en Arona parece otra crisis, pero no lo es. Se trata de algo previsible que algunos anunciaron nada más empezar la legislatura. Porque la jodienda no tiene enmienda. Dentro del ayuntamiento hay gente que acaba de llegar y no tiene pasado político, pero hay otros que arrastran algo así como los Episodios Nacionales. Hay viejos rencores, traiciones, deudas por cobrar… en fin: lo normal en las grandes familias mal avenidas.

Los concejales de Más por Arona que decidieron unilateralmente romper el grupo socialista en la anterior legislatura han señalado que la alcaldesa, Fátima Lemes, ha decidido unilateralmente darles una patada en el trasero. No se puede comparar al descubrimiento de la pólvora, pero casi casi. Cuando un equipo no funciona en el campo lo más normal es que el entrenador quite a unos jugadores del terreno de juego y saque a otros del banquillo. Y entre Más por Arona y la alcaldesa del PP la tensión era tan sólida, desde hace meses, que se podía cortar con algún cuchillo de los que quedaban por el suelo después de las reuniones del gobierno. Lo que empieza mal suele acabar peor.

No es estrictamente necesario que Fátima Lemes, para gobernar, tenga que llegar a un pacto con nadie, como dicen algunos. Tal vez esté pensando en hacerlo, pero si ha leído el Manual de Resistencia de Pedro Sánchez debe saber que se puede gobernar en minoría adaptándose a una geometría política variable. O sea, negociando cuando toque y lo que toque y con quien sea: con un partido de derechas, con uno de izquierdas, con uno independentista o con uno mediopensionista. Todo es posible. Y para llegar a acuerdos puntuales tiene disponibles a dos concejales de Vox, a otro de Nueva Canarias y nada menos que a ocho del PSOE. Los hay que tienen menos opciones. Y aunque en política y en Canarias todo es posible, no parece que haya una mayoría alternativa frente a la minoría de Lemes.

Lo normal es que las sacudidas tectónicas en los municipios empiecen con el estrés electoral que se produce al llegar al ecuador de la legislatura. Y ya estamos casi en eso. Hay más alianzas que se están agrietando aceleradamente porque existe gente incómoda con el resultado de los pactos que se hicieron hace casi dos años. Algunos, que son más listos que los ratones colorados, como Luis Yeray Gutiérrez, en La Laguna, cerraron recientes acuerdos que les evitarán disgustos y chantajes de última hora. Pero hay sitios, como en Granadilla, donde aunque a la alcaldesa aún no le haya llegado el olor, ya hay calderos puestos al fuego.

Se acabaron las grandes mayorías del dedazo y tente tieso. Vivimos en la fragmentación política y en las peregrinaciones a Waterloo. Y el relato de los cordones sanitarios ya no funciona ni para la izquierda ni para la derecha. Para flotar en el mar de la política nadie se puede permitir el lujo de ponerse estupendo con la marca del salvavidas.

Suscríbete para seguir leyendo