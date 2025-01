El verdadero rostro de Giorgia Meloni

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves. / ALESSANDRO DI MEO / EFE

El partido ultraderechista Fratelli d´Italia, de Giorgia Meloni, ha mostrado su verdadero rostro con un presupuesto claramente antisocial de 30.000 millones de euros, finalmente aprobado por las dos cámaras.

Aunque la líder posfascista lo califique de “muy equilibrado”, da al sector militar y a las empresas lo que quita a los que viven sólo de su salario, según denuncia la izquierda italiana.

Para la secretaria del Partito Democratico (socialdemócrata), Elena Schlein, al presupuesto le falta “aliento” mientras que, más duro, el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Paolo Conte, lo califica de duro golpe para los ciudadanos” y regalo para la banca.

El sector bancario y los seguros se beneficiarán de rebajas de impuestos de en torno a cuatro mil millones de dólares.

Asimismo se reducirá la presión fiscal sobre los beneficios del capital mientras que aumentará la ejercida sobre los asalariados, como denuncia la confederación sindical CGIL.La sanidad pública verá recortada casi a la mitad el dinero que recibe del Estado cuando es sabido que sólo en 2023, más de doscientos mil italianos no pudieron permitirse los medicamentos que necesitaban.

La petición del presidente de la Unión Nacional de Consumidores (Codacon), Massimiliano Dona, de que se pusiese un tope al aumento de precios por la inflación fue ignorada olímpicamente.

Al mismo tiempo se aplazó el desembolso previsto de 100 millones de euros para las familias de pocos ingresos mientras que los jubilados que menos cobran verán un incremento de sólo tres euros en su pensión mensual.

Todo lo cual no impide su gran valoración en Europa: la revista Politico destaca que su Gobierno, ya en su tercer año, es “el más estable que ha tenido Italia” mientras que la revista británica The Economist llama a Meloni “una voz moderada en el panorama político mundial”.

Y le atribuye un “papel de mediación transatlántica” en el conflicto entre Bruselas y el próximo presidente de Estados Unidos. A diferencia del húngaro Viktor Orbán, que es seguramente quien, entre los gobernantes europeos, mejor se entiende con Donald Trump, Meloni es decidida atlantista y ha tomado partido por Ucrania frente a Rusia, que es lo que más cuenta en Bruselas.

Y también a diferencia de lo que ocurre con la Hungría de Orbán, quienes elogian a Meloni omiten, por ejemplo, su operación de limpieza de “izquierdistas” en las instituciones públicas, incluida la radiotelevisión italiana (RAI). O las medidas de su Gobierno contra la ocupación de viviendas y los bloqueos callejeros, antes castigadas con sanciones administrativas, pero que hoy pueden llevar a la cárcel.

Su política anti inmigrantes, consistente en deportarlos a a la vecina Albania, en la que algunos veían un modelo para Europa, fue rechazada por un tribunal romano, pero Meloni asegura que seguirá intentándolo.

“Il presidente” (del Consejo de Ministros), como insiste en que la llamen, rechazando el femenino, comienza a encontrar resistencias. Y así el Movimiento Cinco Estrellas y el Partito Democrático han aparcado de momento sus diferencias para formar un “frente amplio” en su contra. Y el ex primer ministro Matteo Renzi, hoy líder del partido Italia Viva, y al que apoya el también ex jefe de Gobierno y ex comisario europeo Mario Monti, quieren sumarse a la oposición de centroizquierda.