Código no verbal y comunicación política / El Día

Me gusta que la comunicación no verbal se considere clave en la preparación de candidaturas o cargos públicos. Se convierte en una herramienta que genera un efecto de mayor o menor fuerza a nuestro discurso o Imagen Pública.

Nuestras posturas, nuestras miradas, nuestros gestos, nuestro espacio interpersonal son solo una muestra de esos elementos que, consciente o inconscientemente, pueden reforzarnos o por el contrario distorsionar la forma en la que somos percibidos. Todo va generando un estado de ánimo en nosotros y en los demás. En definitiva, es un lenguaje complementario al de las palabras; en porcentaje, se sitúa muy por encima del peso que tiene el componente verbal, llegando a definirse como el 65% de fuerza y poder sobre el resto.

Nuestras manos, la inclinación de nuestro cuerpo, el tono, la velocidad a la que hablamos o esos gestos que denominamos reguladores son esenciales para ser valorados o aceptados positivamente. Llamamos gestos reguladores a esas expresiones que tienen la función de organizar o dirigir la conversación; por ejemplo, la inclinación de nuestra cabeza para asentir o negar ante un comentario… El control de estos elementos es esencial para el desarrollo de un discurso o de cualquier proceso de negociación.

Nuestro tono de voz, que está modulado por nuestras cuerdas vocales y su menor o mayor tensión, está muy vinculado con lo que sentimos; por eso, cuando es lento y pausado es muy cercano y atractivo. Ascendente refleja duda o interrogación y descendente firmeza y confianza…

El ritmo con el que hablamos es fundamental, y el secreto está en articular como referencia 100 o 150 palabras por minuto… Así, no pareceremos ni muy rápidos ni muy lentos; con esa estrategia debemos de planificar nuestros discursos o despliegue público. Al escribir y entrenar nuestra intervención pública deberíamos de planificar nuestro tiempo de intervención en función de los minutos que disponemos y llenarlo del número de palabras adecuadas; es una buena referencia para no alargar nuestras comparecencias, y evitar ese halo de cansancio que podemos generar en nuestra ciudadanía. Si entrenamos y planificamos podremos priorizar lo importante de nuestra comunicación verbal, y además detectar los momentos en los que nuestra corporalidad pueda reflejar incomodidad, contradicción o malestar… En muchísimas ocasiones no somos conscientes de ello, y la única forma de prevenir es entrenar el pre y analizar el post; obteniendo feedback con psicólogos o especialistas. Quizás no se reducirá en su totalidad, pero sí mejoraremos nuestra coherencia, identidad y autenticidad.

El timbre y los silencios son importantes, y a la vez me quedo con el efecto de nuestras expresiones corporales. La mirada y su poder es brutal; el valor de mirar a los ojos y evitar mirar por debajo de los ojos de la otra persona nos da poder, proyectando confiabilidad y cariño.

Me encanta ese término que definimos como posturas eco; esas que sintonizamos con otros cuando nos sentimos identificados con la otra persona, ese mimetismo natural y casi automático de compenetración, son casi señales posturales a las que tendemos a acomodarnos, qué maravilloso sentir esa burbuja casi inconsciente. Me recuerda a esas sesiones de coaching donde se genera ese ambiente íntimo de protección.

La ciencia mide y experimenta, y casi define, como si de un metro se tratara cómo nos acercamos o nos distanciamos según nuestro entorno y nuestros sentimientos; por ello, curiosamente hablan de esos 45 cm cuando estamos en intimidad, hasta 120 cm en el ámbito personal, hasta 360 cm en lo social… Curiosidades que nos animan a coger hasta una cinta y medir cómo interactuamos.

La noticia quizás más difícil de integrar es que todo no podemos controlarlo, aunque el ir desarrollando cierto análisis de lo que hacemos sí es interesante para obtener cada vez un mayor éxito personal. Me gusta hablar de éxito como ese factor de autoconocimiento que nos facilita acceder a nuestros encuentros, entrevistas, mítines o comparecencias con mayor control. Nuestros gestos pueden ser menos delatores, pero nuestras posturas sí están más integradas y tienen un mayor efecto, así que a su vez podemos modularlas con mayor facilidad. Además, practicar posturas delante de un espejo y a solas, nos ayuda; grabar nuestra voz y escucharnos, nos modula, o sencillamente entrenar en un escenario es fundamental; no es dejar de ser, es potenciar lo mejor que tenemos.

Un ejemplo de todo esto lo tenemos en 1960, en el primer debate televisivo entre Richard Nixon y John F. Kennedy. Para quienes lo siguieron por la radio, el ganador había sido Nixon; para las que tuvieron la opción de seguirlo por televisión, el ganador del debate fue Kennedy. La clave está en el uso de la comunicación no verbal, esa que cautiva casi sin querer.

Me gusta decir que es ideal utilizar la comunicación no verbal cuando los sentimientos están desbordados y las palabras se escapan casi peligrosas…

etikpolitica.es

@EtikMaite