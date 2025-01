Momias políticas y renegados vuelven al Elíseo

Bayrou nombra un gobierno continuista e incorpora al exprimer ministro Manuel Valls

El nuevo primer ministro francés, François Bayrou, ha nombrado un equipo de gobierno en el que destacan algunas “momias” políticas, como las llama despectivamente el diario Libération.

Dos son ex primeros ministros- los socialistas Manuel Valls y Élisabeth Borne- otros, los titulares de Justicia e Interior, Gérald Darmanin o Bruno Retailleau, son también ex ministros aunque pertenecientes al sector católico conservador del ex presidente Nicholas Sarkozy.

Lo que algunos de ellos tienen en común es que han cambiado de campo político desde 2017, cuando tomó por primera vez posesión del palacio del Elíseo el actual presidente, Emmanuel Macron.

El septuagenario Bayrou, que ha sido ministro de Educación Nacional y, aunque solo por un mes, en 2017, ministro de Justicia, además de alcalde de Pau, cargo que sigue ocupando, explicó que había querido nombrar a “personalidades con experiencia de gobierno”.

Pero, al igual que su inmediato antecesor, el fracasado Michel Barnier, que duró sólo tres meses en el cargo, Bayrou se expone a un voto de censura, que podría no tardar en llegar.

Valls, Borne y también el nombrado al frente del departamento de Gestión del Territorio y Descentralización, François Rebsamen, pertenecieron al sector más conservador del Partido Socialista.

Valls, nombrado ahora ministro de Ultramar, fue jefe del Gobierno bajo su correligionario y jefe de Estado François Hollande y Rebsamen, titular de Trabajo. Ambos abandonaron el Partido Socialista por considerar que se había escorado demasiado a la izquierda.

Valls, nacido en Barcelona, aspiró también en su día a la alcaldía de esa ciudad, algo que no consiguió pese al claro apoyo de las derechas locales.

La nueva ministra de Educación, Élisabeth Borne, se pasó a tiempo del PS al partido fundado por el presidente Macron, la République en Marche, rebautizado “Renaisssance”.

Los partidos de izquierdas que integran la alianza Nuevo Frente Popular como la Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, han criticado la que califican de “traición” de sus ex compañeros socialistas.

Uno de sus portavoces comentó no sin sarcasmo que Bayrou había nombrado ministro a Valls porque Judas no estaba en ese momento disponible.

Pese a haber ganado las elecciones parlamentarias del pasado 7 de julio, el Nuevo Frente Popular se ha visto una y otra vez preterido por el jefe del Estado a la hora de formar gobierno.

Primero, Macron nombró al ex comisario europeo Michel Barnier y tras perder éste un voto de confianza, a Bayrou, ambicioso político del centro derecha católico y partidario de la escuela privada de inspiración católica.

Al igual que pasó con su antecesor en el palacete de Matignon, residencia oficial del primer ministro, Bayrou ha hecho nombramientos en Interior y Justicia que no disgustarán demasiado a la Agrupación Nacional de la aspirante a la presidencia francesa Marine le Pen.