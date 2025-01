Malas personas

El efluvio de las urnas impregna el ambiente político y las feromonas se disparan. La vicepresidenta del Gobierno Peninsulero, Yolanda Díaz, se ha subido a la parra porque el ministro de Economía socialista, Carlos Cuerpo, no apoya incondicionalmente la reducción de la jornada laboral. Hay que ser «casi mala persona», ha dicho Yolanda, para impedir que la gente cobre más por trabajar menos. «Yo no puedo comprender que un ministro socialista se oponga a la reducción de la jornada laboral. Y que se oponga a un acuerdo con los sindicatos. Me parece muy grave».

Para la vicepresidenta, la economía del país no está representada, de aquella manera, por empresas y sindicatos. En la cosmovisión comunista la producción solo descansa en los trabajadores. O sea, los obreros. Que deberían trabajar todos para el Estado, pero que en este corrupto sistema capitalista se acepta malamente que trabajen en esas odiosas empresas privadas. Y sobre el horario laboral y los salarios, aunque lo paguen los empresarios, quienes único pueden opinar son los trabajadores, que son los que cobran. Pero como son cristo y la abuela, o sea, casi veintidós millones, opinan en su nombre los sindicatos, que tienen solo dos millones de afiliados. Una representación mayoritariamente minoritaria.

A pesar de todos los anteriores argumentos, que vuelven muy frágiles las razones de la vicepresidenta, el mojo picón tiene que marcar distancias con la salsa rosa. O sea, Yolanda Díaz se ha lanzado al monte porque no le queda otro remedio si no quiere que le coman la tostada por la izquierda sus viejos compañeros de Podemos, que hoy son sus archienemigos electorales. La reducción de la jornada laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional son dos banderas muy populistas de cara al electorado potencial de la izquierda. Y diga lo que diga Sánchez, todo el mundo está en «modo on» electoral.

El problema de aumentar los sueldos y reducir el horario laboral es que se puede llevar por delante a las pequeñas y medianas empresas, que andan renqueando con el aumento de la presión fiscal, los costos de la energía y el incremento de precio de las materias primas. Decir que bajar la jornada de trabajo no tiene efectos en las empresas es de una estupidez infinita. Si el tiempo de trabajo no tuviera incidencia en la producción ¿por qué puñetas no trabajamos solo una hora a la semana para ser completamente felices? Y si subir los salarios hasta unos niveles «dignos» no supone ningún efecto sobre el empleo ¿por qué no se sube el SMI hasta el mismo nivel de un asesor de Moncloa, que anda por los cinco mil euros mensuales? ¿Qué más da si ninguna de esas medidas tiene efectos negativos sobre la economía?

La cruda realidad es que sí los tiene. Y por eso se gradúan con tanta cautela las medidas sobre jornadas laborales y salarios mínimos. Porque aunque a nadie le amarga un dulce, cobrar más y trabajar menos sería estupendo para cada uno de los trabajadores de este país, pero puede ser un desastre para el país en su conjunto. Pero para la sección woke del Gobierno Peninsulero, con Yolanda a la cabeza, eso da igual. Ellos están por lo de más Estado y menos mercado. Por eso no es extraño que históricamente hayan ido de culo y sin frenos. Pero ahí siguen.

