Vida universitaria podrida

Cuando iba a la universidad, pensaba: esta vida no podría escribirla nadie, esta vida no le interesaría leerla a nadie. Las cosas de verdad parecían suceder de otra forma más limpia y más ordenada y más sórdida tal vez, me resultaba muy distinto el desorden de la casa de un personaje de Henry Miller, por ejemplo, al de mi piso con pelusas en el baño y una colección de botellas de cerveza mal lavadas encima de una tele que nadie había encendido nunca. Las cosas de verdad no tenían nada que ver con esa especie de simulacro de adultez que nos hacía a nosotras gritar de impacto y gusto de vivir pero no se elaboraba bien con las palabras normales, las conocidas antes: de pronto, el mundo era nuevo y cochambroso. Una especie de sombra entrevista en la adolescencia, un existir presente durante un par de horas en las salidas al Médano y las casas improvisadas con una toalla vieja de Blancanieves como suelo, lo abarcaba todo entonces. Respirábamos humaceras.

Siempre cargo con esa sensación. Algo me parece indigno de contarse, no me doy cuenta de que lo que siento es justo eso, que es indigno, que es demasiado meh para botarle la literatura encima, y de pronto me obsesiono y acabo llegando a lecturas que lo dignifican y me convencen de que a mí sí me interesa. Creo que eso es lo más valioso para escribir algo: que a ti sí te interese. Acabo de leer dos libros que me han iluminado un poco todo lo que viví entre los dieciocho y los veintitrés, ‘Bellies’ (Letras de Plata, 2024) de Nicola Dinan y ‘El factor Rachel’ (Libros del Asteroide, 2024) de Caroline O’Donoghue. En ambos libros está presente como factor ambiental, un poco secundario, pasajero, ser estudiante y vivir en un piso de estudiantes. En ‘Bellies’, la cosa se centra más en las rutinas, los pensamientos, crecer ahí en esa cama con resortes que se clavan en la espalda, enamorarse durante una etapa en la que todo parece definitivo pero en realidad solo lo es la memoria que se construye. En ‘El factor Rachel’, lo que lo amarra todo es el lugar, el no saber cuidar el lugar: no tener ni idea de cómo se plancha o se limpia bien o se cocina bien o se arregla algo bien pero que dé un poco igual porque de todas formas todo va a estar arrugado y roto y jediondo y crudo porque nosotras lo estamos y viceversa.

‘Bellies’ es la historia de Ming, una chica trans que debe romper con Tom, su novio, justo tras salir del armario. ‘El factor Rachel’, la de Rachel, una universitaria perdida que se hace mejor amiga de James, un chico gay que aún no ha salido del armario. Son dos libros muy distintos, y me sorprende verme comparándolos por el simple hecho de suceder en momentos vitales y situaciones parecidas: tal vez pasa que lo que se nos queda fijado de los libros es lo que nos señalan a nosotras, aparentemente solo a nosotras, lo que nos hacen pensar y con lo que nos hacen obsesionarnos durante las horas que pasamos leyendo. Tanta historia con los mecanismos internos de la narrativa, con el sentido y el orden, con los funcionamientos perfectos, y resulta que nos acabamos llevando la capita de polvo que recubría un mueble que un personaje secundario tocó. Me parece bien.

Me parece bien, porque gracias a ciertos libros puedo atreverme a recordar que viviendo en un piso de estudiantes aprendí que todo puede ser algo valioso, que todo puede hacerse un poco a medias y mal y convertirse por ello en algo con entidad, más mío que cualquier otra cosa. Pienso a menudo en las existencias un poco jediondas, o por lo menos las que no buscan cierta pulcritud general para poder sentirse existencias. Las que se dejan habitar los espacios que están a medias, que no se consideran dignas solo cuando ya lo han aprendido todo y cuando ya han conseguido convencerse de que todo lo aprendido debe aplicarse sí o sí. Tal vez lo que me interesa de estos dos libros con fondo de tazas en las que se ha bebido café tres veces (y de libros como ‘Tontos tus fieles’ de Sophia Hidalgo, que justo construye una ficción en ese ambiente de pisos de estudiantes de La Laguna) es que narran a personas queer aprendiendo a vivir, fallándole a la norma, encontrando formas distintas y, por un tiempo, convirtiéndolas en un mundo.

Tal vez espero, a veces, que los personajes no se reformen del todo. No tener que enseñarle a nadie mi vajilla sin romper para que se me tome en serio. Y no tener que mostrar tampoco mi adultez normativa para que se me tome en serio. No tener que ir tan en serio para que se me tome en serio. n

