Imagen usada por Teidagua para hacer más creíble su peculiar inocentada. / @teidagua

Cada 28 de diciembre las iglesias cristianas celebran –lamentan, en puridad– la matanza infantil ordenada por el rey Herodes temeroso de perder su trono y poder ante un niño nacido en Belén, según una antigua profecía. El infanticidio tuvo un largo recorrido en la catequesis, en la historia del arte y en la prensa escrita, que convirtió la fecha en una oportunidad para la broma porque «una al año no hace daño», y contó, con mayores o menores titulares, mentiras creíbles o directamente disparatadas.

Según cuenta el propio diario conservador, ABC fue el pionero de las inocentadas en1905, cuando publicó una noticia, con ilustración fotográfica, sobre la destrucción del Viaducto de la madrileña calle Segovia que contó ese día con la visita de numerosos viandantes cabreados por el estropicio.

En mi paso por media docena de periódicos, incluido EL DIA, participé del rito que, con buenas dosis de ingenio, hizo bromas que, a la segunda lectura caían y que fueron consideradas pecados veniales por los ocasionales protagonistas. La generalidad de la regla tuvo su primera disidencia en El País que sacó su primer número el 4 de mayo de 1976 y expresó su compromiso con las libertades y el inaplazable cambio político.

Naturalmente la broma se extendió a los medios audiovisuales y, por el poder incuestionable de la imagen, creó estados de opinión, cabreos y protestas que, en ocasiones, costó apaciguar. Y cuento uno que viví de cerca; tras el saludo, Telecanarias difundió «la noticia que nunca hubiéramos querido dar». La joya de la Exposición de Arte en la Calle, el espléndido Guerrero de Goslar de Henry Moore (1898-1986) fue instalado en la Rambla todavía franquista en 1977 y, en ese mismo diciembre, se levantó de su emplazamiento, volvió al camión que la había transportado y se despidió de Tenerife. Así se contó en una lacónica locución sobre su devolución a Londres, con el sencillo truco de la inversión del negativo Ilford en el que se trabajaba entonces. Los teléfonos se colapsaron con las protestas y lamentos de los espectadores que tuvieron que esperar un día por el mentís oficial y nuestra petición de disculpas.

«Las inocentadas están pasadas de moda porque el horno no está para bollos», me dice un serio e informado paisano que basó su afirmación y su cabreo en una sucesión de invenciones vestidas de noticias y difundidas por un digital: descubrimiento de un mineral valiosísimo, supresión de impuestos, trenes de alta velocidad para comunicar los pueblos y colas de inversores en el negocio de las escorias volcánicas. Me recuerda, con sensatez y solidaridad, las dificultades y carencias en las que se mueven cada día muchos damnificados de la erupción de Cabeza de Vaca.

Enciendo el televisor y cuentan en una cadena europea, a propósito de 179 víctimas mortales, la precariedad en la que se desenvuelve la aviación civil en Corea del Sur y la sobreexplotación de los aparatos y los equipos humanos. Cambio a un canal autonómico y me recuerdan que, en el año que hoy despedimos, llegaron Canarias de forma irregular más de 40.000 inmigrantes, un récord absoluto...ah, y que es imposible calcular el número de muertos que no cumplieron su sueño. Y palabras, palabras, palabras para tratar el drama de los menas que se vive en Canarias, la escasa voluntad de diálogo, la ausencia de soluciones de los partidos de gobierno y el triunfo de los ultras negacionistas; para colmo, un impresentable Mazón acorralado por las multitudes dolidas que piden su marcha y tapado por el manto partidario; y en la otra banda, un escándalo de corrupción que amenaza al ejecutivo y la ronda por todos lados a las determinantes y costosas minorías. Intento mirar lejos y veo en el sepelio del centenario y admirable Jimmy Carter, que creció sin parar después de dejar la Casa Blanca, al presidente in pectore, el ínclito Donald Trump, condenado definitivamente a pagar cinco millones de dólares a la periodista Jean Carroll por abusos sexuales. ¿Qué hacen y para qué sirven las inocentadas en estas horas?.