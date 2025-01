La IA es de derechas

Dicen que la Inteligencia Artificial va a transformar el mundo. Pero me da a mí que a estos cenutrios no los cambia nadie. Lo que sí ofrece son más posibilidades de jeringar al prójimo. No vayan más lejos: estas pasadas fiestas han sido una tortura gracias a la puñetera IA.

Ahora todo el mundo ha dado rienda suelta a su creatividad. Porque no tienen que trabajar cinco horas montando un vídeo falso: lo hace la maldita inteligencia robótica. Subes un par de fotos, pides que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo salgan dándose un boquinazo y en unos pocos segundos tienes el vídeo listo. Las redes se convirtieron en un hervidero de creatividad con vídeos elaborados por unos y por otros cayendo como un intenso bombardeo audiovisual sobre los que, a pesar de la IA, no sabemos hacer una o con un canuto.

He recibido miles de películas navideñas en las que, inexorablemente, el protagonismo correspondía, para mal, a Pedro Sánchez. He escuchado discursos navideños apócrifos en donde el presidente repetía una y otra vez, pero todas juntas, la inmensa cantidad de trolas que nos ha soltado en apenas seis años. He escuchado mil versiones de canciones famosas –la última de Pedro Navajas– en donde rajan del tipo en todos los colores del arco iris. He visto escenas de películas como El Padrino protagonizadas por Sánchez, Ábalos, Koldo y De Aldama, entre otros muchos. Y todo eso no se ha fabricado con el talento y el esfuerzo de unos creadores audiovisuales, sino gracias al motor de una rudimentaria Inteligencia Artificial que todavía está dando los primeros pasos. Cágate lorito cuando aprenda más.

El hecho es que la IA ha elevado el tráfico de mala baba política navideña y ha hecho que mucha gente que tenía el buen gusto de no mandar un puñetero mensaje haya caído en la tentación de rebotar uno que le parecía original, pero que, en realidad, no lo era, porque todo el mundo tenía la misma genial idea. Y del volumen de metralla audiovisual de las pasadas fiestas se puede sacar una primera conclusión difícilmente discutible: la izquierda ha perdido la iniciativa en las redes. No es que le estén dando a Pedro Sanchez hasta en el carné de identidad, es que le cascan, incluso, a la desaparecida Yolanda Díaz, que más que estar en el Gobierno parece una gerente de alcohólicos anónimos.

En Moncloa están desbordados ante este diluvio casi universal de humor corrosivo que picotea en las heridas judiciales abiertas del sanchismo. Hartos de los vídeos donde se descojonan de que una mujer sin formación universitaria ejerza una cátedra. De las bromas sobre el hermano músico. Y, por eso, porque han perdido la capacidad de reacción industrial –antes era la izquierda la que elaboraba memes y burlas en las redes sociales contra Rajoy–, han decidido echar mano de la porra. O sea, la tentación totalitaria de todo buen gobierno. Como dicen que le dijo Aznar a Conde, tu tienes la pasta pero yo tengo el Boletín Oficial del Estado. Parecen decididos a dejar caer una lluvia de fuego y azufre sobre la Sodoma y Gomorra digital. No han aprendido nada, animalitos. Cuanto más prohiban y castiguen, más crecerá la hierba. La IA hoy está con la oposición. Que se den por jodidos.

