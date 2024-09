El sanchismo perdido en el laberinto de sus propias contradicciones

Casta, derechita cobarde o sanchismo, atajos mentales para seducir al votante

Si hubiera que hacer un cálculo sobre el futuro inmediato de este nuevo curso político habría que decir que, buena parte de él, estará supeditado a lo que suceda en los distintos juzgados que entienden de y sobre la presunta corrupción que impregna de un tufo maloliente al Movimiento Sanchista (MS); que, al igual que el antiguo Movimiento Nacional (MN), pretende ser el único cauce de participación en la vida política de España.

Hablan de democracia, de progresismo, de transparencia cuando la realidad es que el sanchismo ha ido acaparando todas y cada una de las Instituciones del Estado colocando a personas afines al MS, con el único fin de perpetuarse en el poder. En esta maniobra han tenido y tienen mucho que ver los partidos nacionalistas e independentistas españoles.

La falta de contención, la ausencia de credibilidad, el vivir en permanente contradicción ideológica, moral y política; y el uso y abuso de la mentira como arma política, no han sido óbice para que sigan en el poder a pesar de ser incapaces de gobernar. No tienen presupuestos –incumpliendo la Constitución art.134.3, que les obliga a presentarlos–; sin horizonte ni perspectiva conocidos; impulsados tan solo por un peligroso nepotismo ideológico, familiar y clientelar.

Mientras todo esto sucede ante nuestras impávidas narices, buena parte de la sociedad civil acepta, insensible y sin rechistar, la desviación y el posterior quebrantamiento de las normas básicas del propio sistema democrático. De hecho, el MS se ha radicalizado usurpando el espacio político a su izquierda, lo que ha provocado la erosión de las normas básicas de tolerancia hacia el adversario político llegando a cuestionar, incluso, su propia legitimidad.

Todo lo cual ha llevado a la polarización de la sociedad española, con el peligro que ello implica. Pues, de esta forma, el MS se puede permitir tratar al adversario político como «enemigo» de su propio régimen. De ahí que busquen en el pasado –léase la II República–, la legitimidad que no han podido o querido hallar en la Transición. Son capaces de utilizar el peor pasado de nuestra historia para expulsar del arco parlamentario a los que no sean de su cuerda ideológica. Olvidando o ignorando, que aún es peor, el acto de generosidad, sacrifico, renuncia y dignidad que constituyó la apuesta de la mayoría de nuestros mayores por La Transición.

El MS habla de futuro, pero vive instalado en la casquería política –el «francomodin»– del pasado; utilizando la memoria histórica de manera torticera y sesgada en beneficio propio. No son capaces de buscar su legitimidad en los votos –cuyas elecciones siguen perdiendo de manera sistemática, pero que se mantienen en el poder gracias a los apoyos que les prestan los enemigos de España–, sino que buscan su legitimidad histórica en la República. No quieren ser herederos de Felipe González sino de Negrín. Sin embargo, no hay que olvidar que la historia tiene sus propios hitos, y fue el abrazo entre la viuda de Azaña y el rey Juan Carlos I el que propició la Reconciliación Nacional.

Para que la democracia funcione tal y como sería deseable, debe darse un delicado equilibrio entre los distintos poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y tienen que ser las Cortes Generales junto a los tribunales de justicia a quienes les incumben controlar y fiscalizar al presidente y su acción de gobierno. Y no al revés.

No podemos seguir instalados en las rencillas del pasado en vez de estar dispuestos a solucionar los problemas presentes con vistas a un futuro mejor.

macost33@gmail.com