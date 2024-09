Rodrigo de Paiz

La Virgen de El Pino de El Paso con su nuevo manto.

Con puntualidad y alegría, tal como expresó el más activo de sus fundadores, desde 1955 la Bajada de la Virgen del Pino se convirtió en uno de los eventos señeros del calendario de La Palma y Canarias. Émula de la celebración lustral de Las Nieves – fundada en 1676 por el obispo canariense Bartolomé García Jiménez – tiene ahí sus innegables antecedentes y, también, el prurito legítimo de igualarlas y la voluntad de singularizarse en la frecuencia y las formas.

Pueblo y camino, desde su fundación la hoy ciudad pasense mostró temprano su destino y vocación marianas. La aparición de una imagen de la Virgen María con el Niño Jesús en la copa del pino más longevo del mundo –Bien de Interés Cultural y con más de 800 años de antigüedad– determinó la historia, alimentó la épica del milagro, e inspiró al arte y la piedad desde entonces.

Durante dos largos meses –agosto y septiembre– el municipio es escenario de actos de toda naturaleza –desde la cultura a los deportes– que preceden y celebran la presencia de la venerada imagen en la parroquia principal de Bonanza. Una bella y dulce obra neoclásica sustituye en los cultos a la primitiva, que se conserva en la graciosa ermita, construida a la vera del Camino Real –primero y principal enlace del occidente y del oriente palmeros– con el apoyo de los fieles entre los años 1927 y 1930; mejorada en las décadas siguientes y asiduamente visitada todo el año y que forma ya parte sustantiva de la simbología física, social y cultural del más extenso de los catorce municipios palmeros.

En torno a la fe y a la cultura, la Virgen del Pino inspira y protagoniza cultos íntimos y multitudinarios, concentraciones en las celebraciones anuales y, sin duda, el desfile romero más vistoso de cuantos conocemos, en tanto discurre por las zonas de pinares más densos y bellos de este cuadrante atlántico.

Y, en paralelo, acciones culturales meritorias como los carros alegóricos –piezas de laude mariano al modo barroco– creados expresamente por el inspirado poeta y alcalde Antonio Pino Pérez (1904-1970), con la colaboración de músicos locales y la decisiva participación artistas plásticos que fabricaron ámbitos realistas y/o fantásticos para la representación.

Existen muchos ejemplos personales de pasión sincera y profunda por lo propio; y centramos en ese ámbito el paisaje y el paisano que lo ocupa, lo entiende y lo defiende. Entre todos ellos, dignos de mención y de homenaje, señalamos con todos los honores al culto y polifacético Rodrigo de Paiz (1960-2018), que llevó su devoción territorial a traducciones ambiciosas en el calado intelectual y estético y comprensibles para todos los que, como él, amaron la tierra donde vieron la luz primera. Con vasta formación cultural y la implacable exigencia que se impone el autodidacta honrado, fue capaz de sumar las bases geológicas de un espacio incomparable con las cualidades, y calidades, del digno paisano que vive y ama su rincón.

Con su generosidad y rumbo proverbiales, puso al servicio de todos el valor central del arte; el deseo, la imperiosa necesidad, la obligación de comunicar los hallazgos y las emociones propias a los demás. En esa meritoria empresa empeñó su vida y no lo hizo en vano, sino con el pleno reconocimiento de sus coterráneos y de la corporación municipal de El Paso que, el 13 de agosto de 2018, a título póstumo, le nombró Hijo Predilecto de la ciudad y tituló con su nombre las salas de exposiciones de la Casa de la Cultura.

En la última Bajada y, en una velada en su memoria, el alcalde Eloy Martín Barreto valoró el rescate de esta tradición «que tanto debe a Rodrigo de Paiz y que contó con la inspiración poética de Pedro Pérez «El Gasio», la dirección de Sergio Acosta y Cris González y el entusiasmo de los músicos y actores.

En sus panoramas con intuitiva posición de síntesis, en sus adornos para las fechas romeras, en los complejos, audaces y estéticos adornos para las Fiestas del Sagrado, en su amor constante e imparable por El Paso, contra criterios diferentes y respetables, observo una notable coherencia, no sólo conceptual sino formal. Y esa base ideológica no sólo es una virtud en estas horas de truco y mercado, sino también, como comenté con su hermano Manuel Ángel Paiz, un deseable mérito que no sólo reproduce lo visible sino también, para su gloria, aquello que no siempre lo es pero existe, nos motiva y inspira en la aventura de vivir cada día.