Rebelión en la granja

Vayamos por partes, como diría Jack El Destripador. Lo primero es desactivar la rebelión interna y acabar con los díscolos. Así pues, Pedro Sánchez convocará un congreso del PSOE antes de finales de este año. ¿Qué hay que discutir? Pues algo tan viejo como el mundo; ese famoso “a ver quién manda aquí”.

Sánchez tiene el partido incendiado. A pesar de que tuvo la precaución de trufar las listas al Congreso con gente fiel al régimen, sus concesiones a Cataluña han puesto a casi todos los barones socialistas al borde de un ataque de nervios. ¿Cómo quieren en Moncloa que el resto de España siga tragando con el aceite de ricino de los vascos y ahora de los catalanes? ¿Es que están locos y quieren que no les vote ni el Tato?

Es posible que Pedro Sánchez sea muy consciente de lo impopular que resulta el aparheid fiscal de Cataluña. Porque va en contra del espíritu de la izquierda que aún vive en muchos socialistas: no aceptan que los que más ganan dejen de ser solidarios con los que menos tienen. Y lo que quiere Cataluña es quedarse con más dinero para los catalanes. Que el dinero que se genera en ese territorio se gaste en ese territorio.

Tal vez la única manera de escapar del callejón sin salida, esa trampa en la que se ha metido él solito, sería vender a los suyos el proyecto de “cafe para todos”. “Lo que le voy a dar a Cataluña se lo daré a todas las comunidades”. Ergo, cada una tendría competencias fiscales plenas y pagaría un cupo al Estado para los servicios comunes. Las mismas reglas para todo el mundo. Una España confederal y olé. Pero adiós a la Sanidad que tenemos. Y al sistema de pensiones. Y a la Educación. La radical transformación que supondría que cada territorio se las ventile con sus propios recursos sería demoler la Constitución del 78 y edificar, sobre las ruinas, un hermoso reino de taifas. Unos ricos al norte y otros pobres como ratas al sur.

En el PSOE tienen bastante claro que más allá del Sanchismo hay un largo camino por el desierto de la oposición. No hay repuesto para Pedro. Se puede permitir el lujo de decirles “o yo o el caos”. Ese es su único argumento para que los suyos se coman lo del cupo: una pastilla del tamaño de una rueda de molino.

Los escándalos que él llama “fango”, sus insólitos ataques a los jueces por las investigaciones a su mujer o la metralla del caso Koldo, que está por ver a quien salpica, están reflejando un creciente desgaste en las encuestas. Pero Sánchez es un equilibrista del caos. Su radical cambio de opinión en materia de migración —devolver a los migrantes ilegales es un mensaje “nítido que hay que mandar— demuestra la camaleónica capacidad de un político que adecúa sus principios a las conveniencias de cada momento.

Sanchez no convocará elecciones anticipadas para perder. Intentará ganar tiempo aferrado a La Moncloa. Y a lo mejor, si en su partido arde Troya, “cambiará de opinión” con los catalanes. Porque, como decía aquel famoso torero llamado Guerra —como Alfonso— lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Y no puede ser que quien ha faltado tantísimas veces a su palabra vaya a morir ahora ante los suyos por mantenerla.

