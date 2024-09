El Hierro, isla mágica / El Día

Tenía 14 años cuando, en 1962, de camino a un campamento de verano en La Gomera, embarqué en Santa Cruz de la Palma en el correíllo Viera y Clavijo, que, tras una noche de olores a pintura y sotal, hizo una escala de cuatro horas en el puerto herreño de la Estaca, que me resultó mágico porque al bajar a tierra tropecé con unos fardos, y, con un solajero de justicia, me recosté en uno de ellos y me quedé traspuesto. Cuando desperté, el muelle se movía a mi alrededor, y sentí hambre y sed, así que fui a la ventita que había al inicio de la carretera que subía a Valverde, y una señora muy amable que me pareció mágica me dio agua y un bocadillo. Con los años supe que era Rosalía Armas, la madre del empresario Terencio Acosta. Luego, mientras el barco se alejaba del puerto, absorto, mirando a tierra, me dije <<volveré>>.

Y once años después, Navidades de 1973, pasé unos días envuelto en una densa y fría neblina londinense en la única capital de las islas canarias que no embiste el mar. Deambulando la primera noche por algún bar, un joven herreño me pregunto quién era, y, al saber de mi profesión quirúrgica, me invitó a conocer a la mañana siguiente el hospital, que no me pareció mágico, pero sí de campaña. Leoncio Morales, un soñador embriagado de proyectos periodísticos, me contó que el primer hospital se había adaptado a una casa particular en 1924, hace ahora un siglo.

También me contó que en Valverde había dos grupos sociales con nombre de rabo, el blanco (pudientes), y el negro (agricultores, pastores y artesanos). Pensé que bromeaba, pero no, iba en serio. Otro día les contaré de qué va esa historia mágica, pero adelanto que nada tiene que ver con partirle el rabo al cordero hembra en el monte El Derrabado para facilitar al macho la fecundación sexual.

Tanto me fue embaucando la isla, que comencé a visitarla y oír sus historias a personas mayores, algunas alucinantes, como la de Leandro Pérez, primer médico que tuvo El Hierro, confinado por Fernando VII e Isabel II en 1823 por sus ideas liberales, motivo por el que ordenaron su ejecución. Paseaba el galeno por los jardines del Convento franciscano de Valverde acompañado del padre superior, cuando llegó un caballero envuelto en una capa, susurrándole al oído que escondiera al médico, sobre el que a los pocos días se ordena su búsqueda y captura, cuando ya navegaba rumbo a México. ¿Quién fue el caballero de la capa? Esa historia mágica la dejamos para otro día, si bien, por lo pronto, ayuda a entender la hospitalidad herreña.

Cuando supe que un médico ruso ucraniano, Eduardo Dolkowsky, llegó a la isla movido por su deseo de ejercer gratuitamente la Medicina, pero que, al verse envuelto en calumnias por el temor de la derecha caciquil a que se presentara a elecciones, abandona la isla, entendiendo así por qué José Padrón Machín sentenció «pueblo chico, infierno grande». Y cuando me enteré que más de un esposo herreño se hacía el zorrocloco para recibir los mismos cariños que su mujer dando a luz, comprendí el significado mágico de la picardía.

Cuando conocí que algún herreño permaneció oculto años en cuevas y zulos huyendo de la Guerra Civil, concebí lo que era la solidaridad, y cuando caí en la atrocidad de los simulacros de fusilamiento en el cementerio del Pinar de los familiares de los huidos entendí el rechazo piñero a la dictadura franquista.

En las Bajadas percibí la emoción de los herreños, ¡¡VIVA LA VIRGEN, VIVA!!, y fui testigo de disputas a empujones en sus rayas. Cuando Tadeo Casañas, el único consejero del Cabildo sin estudios en 1979, me mostró la lluvia horizontal del Árbol Garoé, entendí que para su lógica observación no necesitara universidad. Cuando descubrí con Isidro Padrón la magia del viejo ataúd de Los Llanillos, supe de una de las maneras de llevar el muerto a su sepultura.

Cuando conocí Sabinosa entendí por qué Valentina insistía que las costumbres de los viejos no deben abandonarse, por qué los gaveteros son la cuna de la música popular herreña, por qué las sabinas sobreviven dobladas, y conocer los entresijos de la Parranda de San Simón fue una grata sorpresa que me regaló la vida.

En El Hierro el baño en el mar es un placer de dioses, en la noche las brujas salen a bailar en la cumbre, la vendimia no es un trabajo sino una fiesta, a los finados se les recuerda con vino y castañas en las Tafeñas, la piña del Golfo es la más sabrosa del mundo, los lagartos más grandes son los de El Salmor, la Monarquía ha visitado El Hierro seis veces, una de ellas con el volcán de La Restinga reventando, el mágico Túnel de Los Roquillos confirma la tenacidad herreña, y el alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón Brito, sigue buscando dinero para construir nichos en que ofrecer digna sepultura a quienes fallecen en el intento de llegar en cayucos.