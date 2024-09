La gira africana del presidente español Pedro Sánchez empezó en Lanzarote, con unos baños de asiento en la playita privada del palacete de La Mareta. Lo malo es que le obligaron a recibir a un tipo al que no soporta, llamado Fernando Clavijo que con solo verlo le dispara la tensión. A Pedro los únicos nacionalistas que le gustan son los vascos y los catalanes porque les adeuda el pasaje a La Moncloa.

Y además, es que el tal Clavijo le pide cosas imposibles. Como que España atienda a los miles de niños migrantes no acompañados que entran por Canarias. Lo de siempre. La llorera ultraperiférica. Pero, ¡ah!, Roma no olvida, ni paga traidores. Los nacionalistas canarios pactaron un gobierno autonómico con el PP y echaron a Angel Víctor al que tuvo que nombrar ministro. Así que deben ser adecuadamente castigados cada vez que se pueda. El Sanchismo aplica a rajatabla el viejo lema: «al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente el reglamento vigente». Clavijo y los suyos están entre la segunda y la tercera categoría. «Y menos mal que ya se fue la mosca cojonera de Oramas del Congreso».

Sánchez, cuando va a Cataluña, visita cordialmente el Palacio de la Generalitat y agacha el hocico ante la senyera. Porque va a un país serio. Cuando viene a Canarias, va a su propio palacio en La Mareta, que es del patrimonio del Estado, o sea, de él. Y si el presidente de las islas quiere verle o se le cita allí, para que vaya con las orejitas gachas, o se queda con él en las oficinas de la delegación del Gobierno de España en La Palma, porque le coge de paso. Y si quiere, bien, y si no, ajo y agua.

Si accedió a verse con Clavijo al final de sus felices vacaciones, es porque su equipo de estrategia de Moncloa no hizo más que decirle que era un grave error estar en las islas y no darle audiencia al representante del Gobierno: «Con la que está cayendo, Pedro... Aunque no te guste hay que darle una foto». Si ya huele como un pescado muy podrido no haber visitado ni un centro de atención a menores migrantes, habría quedado demasiado prepotente, demasiado altanero, demasiado Sánchez vaya, no haber cruzado ni una palabra con el presidente canario.

Así que Pedro, muy a su desgana, tuvo que aceptar. «Vaaaaale, me veo con Clavijo. Pero una hora máximo, ¿eh? Que es lo que me duran los efectos del almax». Y le prometo unos cincuenta millones que sobran de los dieciséis mil que le voy a dar a Cataluña. Ya le diré a María Jesús, si eso, que se los dé o que no se los dé. Por el momento que se quede con la promesa. Y calladito. Que ya todo el mundo sabe que Pedro es un hombre de palabra y si dice una cosa la cumple por encima de todo, salvo que cambie de opinión.

El coñazo del viaje a África empeoró mucho yendo a Mauritania, Senegal y Gambia. Allí, que no son colonias, sí tuvo que visitar respetuosamente a los presidentes. Y también prometió pasta. Pero a La Mareta solo van los presidentes de Cataluña, como Illa, o los consejeros bolivarianos de lujo, como Rodríguez Zapatero. Para hablar de la España federal, del oro que ha salido de Venezuela o del futuro de los ratones colorados. Que nunca se sabe cuando se acaba esto, porque viene un viento judicial y te destroza el Peinado.

