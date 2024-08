España acabará como Francia

Canarias y Ceuta buscan la unidad para recabar una respuesta estatal a la inmigración

¿Por qué cuándo se habla inmigración ilegal se apela a la «solidaridad»? No podemos hablar de solidaridad con los irregulares (a razón de tres mil euros al mes por barba, inasumible, pues no lo cobra un obrero, aunque se mate a trabajar) mientras el dinero para el apoyo a la natalidad de españoles o para ancianos desahuciados no existe. Los políticos de la «solidaridad asimétrica territorial» son los mismos que nos hablan de solidaridad con los «menas», pero no en su casa, ni siquiera en sus barrios super protegidos sino en los barrios más humildes. Nuestra obligación no es salvar al continente africano, nuestra primera obligación es salvar a los nuestros, al patrimonio de nuestros antepasados y a uno mismo. ¿Cuál es la solución para resolver la masificación de ilegales? No se resuelve con solidaridad impuesta cuando falta solidaridad con los de aquí. Los menores deben estar en sus hogares con sus padres en sus países de origen. Esto se resuelve con el control de las fronteras aplicando la legalidad. España ni tienen recursos ni potestad para custodiar menores de otros países. ¿Las políticas influyen? La Italia de Meloni ha reducido la inmigración ilegal en un 60%, mientras España la ha aumentado un 82%. ¿La inmigración ilegal está cambiando la imagen de las ciudades? Cuando veía los partidos de Francia en la última Eurocopa, observaba un cien por cien de aficionados franceses de tez blanca animando a su selección y miraba al campo y casi la totalidad de la alineación francesa era de color negro. España, de seguir así, será Francia. ¿Se hablaba de que el reparto por España de «menas» eran de sólo unos cientos? Se hablaba de repartir 400 menas por la península, luego, el reparto era de más de 6.000 apiñados en Canarias, más recientemente, el propio gobierno, reconoce que para finales de verano serán 20.000 «niños» africanos. La última es que son casi 300.000 los malienses en campamentos de Mauritania prestos a partir hacia Canarias por el «efecto protector» del todo incluido. El doble discurso sobre este asunto es muy pernicioso: se alerta de la gravedad que produce la inmigración irregular descontrolada y luego, por ejemplo, la Comunidad de Madrid aplica la «doctrina DNI» y construye «hogares» para acoger «menas» a 30.000 euros por plaza, mientras los jóvenes madrileños no tienen recursos para un alquiler. ¿Estos «niños» huyen del hambre y las guerras en África? Según los datos del propio ministerio del ramo, el 94% son varones de buen aspecto y la edad media es de 21 años. Una guerra muy rara donde huyen los jóvenes y se quedan las mujeres a guerrear. ¿Éste es un discurso xenófobo? Es puro sentido común. El discurso contrario creo que pecaría de endofobia. España necesita importar trabajadores adaptados, emprendedores, ingenieros y médicos, pero no ilegales ni expresidiarios. ¿Por qué el interés político en la inmigración ilegal? Votos de ciudadanos pobres, rehenes y dependientes del subsidio. ¿Ve razonable la estimación del Banco de España de incorporar 25 millones de inmigrantes hasta el 2053? Un pequeño análisis. De los más de siete millones de extranjeros en España trabajan 2,8 (menos del 40%, según la EPA). Mientras hay cinco millones de españoles sin trabajar por estar en distintas modalidades de estar parado y mayores de 52 años que reciben subsidio. Por otra parte, unos dos millones de personas (la mayoría con estudios superiores) se han ido de España al extranjero en busca de oportunidades. A la vez las empresas tecnológicas españolas buscan desesperadamente doscientos mil personas para cubrir empleos de alta cualificación. En un par de décadas la mitad de los empleos que conocemos desaparecerán con la implantación de la IA y sobrarán millones de puestos de trabajo manuales. Teniendo en cuenta todas estas realidades y proyecciones se concluye que lo que necesita España es cuidar lo propio apoyando la natalidad, preparando bien a los jóvenes, bajando la fiscalidad, reindustrializar, innovar y después importar fuerza de trabajo productivo.