Te das cuenta de que había algo raro

Te das cuenta años más tarde de que había algo raro. Entras, por ejemplo, de rebote en Facebook. Ya nunca entras en Facebook. Ya la época Facebook se te pasó. Ya eres mayor, tienes casi treinta, has vivido y visto cosas, eres feminista y has puesto nombre a algunas que antes no lo tenían. Pero de eso no te habías enterado. De que con ese «amigo» de treinta y pico cuando tú tenías catorce, quince, sucedía algo incómodo: de pronto, te topas con un comentario baboso que ha estado latiendo en esa red social durante más de una década, y te quedas mirando la pantalla y sintiendo lo que significa que algo que no fue dicho para ser leído ahora sea leído justo ahora. Ahora.

A veces me olvido de que ahora tenemos eso: otros nombres, otras certezas, que antes no teníamos. 2017 nos cambió con el Me Too. La conversación pública sobre los abusos sexuales y el acoso, la ruptura de un silencio cuya densidad se veía aumentada por esa misma densidad (es decir, no se habla porque no se habla y entonces no se sabe que hay algo que hablar; o, más bien, se habla porque, gracias a que se habla, puede hablarse), nos transformó la mirada. Esas violencias que antes tolerábamos con una especie de incomodidad picona taladrándonos las tripas ya no eran tolerables, y, al comprender las anteriores, un alivio tan enorme. Antes de vivir el Me Too, me parecía que las cosas me sucedían dos veces: cuando las vivía y cuando las contaba. Si no contaba algo, podía quedarme solo con su primera experiencia, solitaria y guardable. Bolsillito para el horror. En parte, no existía. Porque, acudiendo de nuevo a la paradoja de la repetición, era verdad entonces que en parte no existía.

Sin embargo, en 2017, o quizá más tarde, entendí que no. Las cosas suceden y, aunque no se nombren, han sucedido. Nombrarlas es una manera de comprenderlas para poder vivirlas, para que se haga justicia, para ir construyendo un relato colectivo que nos proteja desmontando el relato colectivo que nos desprotege: ese silencio tan aparentemente sólido. Nombrarlas, qué ayuda. Y a la vez, qué miedo. Nombrarlas, quizá poder escaparnos de los nombres que inventan los abusadores, esos que convierten el abuso y el acoso en una lógica que nos culpabiliza a nosotras y, por lo tanto, nos educa en la cultura del shh, o, lo que es lo mismo, en la cultura de la violación.

Un comentario baboso de un «amigo» de treinta y pico cuando eras una adolescente. Otro de cuarenta al que conoces un par de años más tarde diciéndote por el chat de quedar para “escuchar música”. Ese otaku mayor que se escondía entre niñas e las quedadas en el Castillo Negro y tenía varias «novias» de trece. La abuela de ‘El celo’ (Alfaguara, 2024) de Sabina Urraca cerrándole las piernas a su nieta mientras dormía la siesta en el sillón. Un tocamiento ante el que no reaccionas, nada. La imagen del oso en ‘El invencible verano de Liliana’ (Random House, 2021): cuando estás frente a un oso, como el oso es inestable y sabes que puede atacarte en cualquier momento, te quedas quieta. Para que no estalle. Aparentemente indefensa, te estás protegiendo de lo que el oso, dentro del desequilibrio de la situación, podría hacerte si te rebelaras.

Es importante esta idea del oso. Cuando hablamos del silencio denso que es tan denso que no puede por ello dejar de ser denso, nos referimos a dos cosas: a la imposición de silencio por parte de los abusadores, la normalización de las violencias contra las mujeres en una sociedad que no las condena y las muestra como naturales, orgánicamente incorregibles, y al desamparo de quien, dentro de ese sistema, debe escoger lo que le garantice seguridad inmediata. Evitar el golpe, el escarnio público, la soledad, el trauma incontestable, la certeza, el miedo.

La salida del silencio no es una puerta individual sino colectiva. Pasa por ir comprendiendo la cultura de la violación y construyendo una opuesta: un entorno, unas vidas, en las que hablar sea seguro, y en las que poder hablar signifique escapes más útiles que quedarnos quietas. Que tolerar y olvidar. Que callarnos hasta los treinta, cuarenta, cincuenta. Ojalá se nos hubiera permitido darnos cuenta entonces de que había algo raro: ojalá «raro» no hubiera sido la única palabra.

Cuando leo los testimonios anónimos de mujeres que comparte la escritora Cristina Fallarás en su cuenta de Instagram (@cfallaras), me doy cuenta de que adquiero eso, palabras de otras para palabras mías. Muchas mujeres dicen: me atreví a contar esto porque leí a las otras. Y es así. Poder hablar y hablar y hablar y hablar. Pero poder hablar.

