Salud mental y ejercicio

Imagen de archivo de salud mental / E.D.

Lo que ya es una realidad demostrada por la ciencia es que el ejercicio físico es una herramienta más para cuidar nuestra salud mental.

¡Es maravilloso el impacto que tiene la actividad física en nuestro cerebro! En diversos estudios se ha comprobado que el hipocampo (área del cerebro que regula el estado de ánimo), es más pequeño en las personas con depresión que en las personas que no la padecen. La práctica de ejercicio físico de manera regular, da lugar al crecimiento de células nerviosas que ayudará al crecimiento del hipocampo reduciendo así la sintomatología depresiva. El ejercicio, también aumenta el flujo sanguíneo al cerebro dando lugar a la liberación de, endorfinas durante y después de la práctica del ejercicio (hormona que ayuda a encontrar la calma reduciendo el estrés y la ansiedad), y liberando serotonina que eleva el estado de ánimo.

EL reconocimiento de los efectos beneficiosos del ejercicio, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, es un hecho evidente. En consulta lo suelo utilizar como complemento a otras medidas terapéuticas, ya que es de utilidad, incluso, en la prevención de enfermedades mentales.

Psico-píldoras:

1. Esto no es una sospecha. Esto es ciencia. Por lo tanto, ponerlo en duda es un autoengaño.

2. No tiene que gustarte el deporte ni la práctica de ejercicio para experimentar y disfrutar de estos beneficios. El cerebro funciona así.

3. Algunos estudios incluso, han determinado que el ejercicio puede ser tan eficaz como medicamentos antidepresivos.

4. Las personas que hacen ejercicio, generalmente, llevan una vida más equilibrada. Tienden a comer mejor, tener una buena higiene del sueño y tener estilo de vida saludable.

5. Como efectos psicológicos de la práctica de actividad física podemos nombrar la mejora de la autoconfianza, sensación de bienestar, disminución de la ansiedad, disminución de la depresión o mejora del funcionamiento intelectual.

6. Sí hay tiempo. La falta de tiempo es el mayor de los autoengaños. Siempre tendrás tiempo para todo lo que sea una prioridad en tu vida. Y todo lo que ayude a tener una mejor salud mental, lo debería ser.

7. La falta de ganas no debe ser una excusa. Igual que levantarnos lo lunes para ir a trabajar no es del agrado de nadie y lo hacemos porque se trata de una responsabilidad, cualquier cosa que ayude a tener mejor salud, debería hacerse como una responsabilidad con nosotros mismos.

8. Si te cuesta arrancar, pon en práctica estrategias comportamentales. Me refiero a cambios que te ayudan a hacer lo que te conviene y no lo que te apetece (no hacerlo), por ejemplo: llevarte la bolsa del gym al trabajo para ir directamente y no pasar por casa y sentirte tentado por el sofá. También prueba con anticipar lo bien que te vas a sentir contigo mismo cuando lleves 20 minutos de práctica y después de hacerlo. Aquí sería bueno que al terminar la práctica de ejercicio anclaras cómo te sientes en tu memoria. Así te resultará más sencillo a la hora de anticipar y motivarte.

