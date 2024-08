El empresario de la rebeldía sosegada / El Día

Siempre he sentido especial predilección por las rebeliones sosegadas, por aquellos motines contra la normalidad asumida que a base de justicia pedagógica y didáctica crean conciencia sobre la necesidad de la disconformidad. Más si cabe, en los contextos habituales en los que impera la tradición que siempre nos lleva al camino irreductible de marcar con verdad categórica lo que tiene que ser correcto y acertado. Y aquí apareció Alexis, el CEO y fundador de una empresa del sector del descanso que nos rescató al mítico Reno Raines de “Renegado” para “jartarnos” a comprar colchones y más colchones. Una especie de “outsider” del empresariado provisto de algo que no se puede comprar ni vender: la dignidad y el respeto. En un ecosistema empresarial dominado por la búsqueda incesante de maximizar ganancias y producir sin mirar atrás, este empresario ha desafiado los paradigmas con la mayéutica socrática, rompiendo con los cánones tradicionales al defender públicamente la importancia de los impuestos, apostar por los sindicatos, promover un aumento del salario mínimo y, sobre todo, mostrar un profundo respeto por los trabajadores. Una rareza en el entorno corporativo y un alivio para los que todavía creemos que es posible crecer sin tumbar a nadie. Una especie de Richard Branson, el fundador de Virgin Group, que implementó la licencia parental ilimitada para algunos de sus empleados, argumentando que un entorno de trabajo flexible y de apoyo es clave para la productividad y la felicidad de los trabajadores; o Dan Price, CEO de Gravity Payments, que en 2015 redujo sus emolumentos para aumentar el salario mínimo de los empleados y asegurarse que pudieran vivir cómodamente y sin estrés financiero. Alexis aplica un enfoque colaborativo valiente, que plantea un desafío a la narrativa dominante a través de una conjetura apta para todos los públicos: las ganancias del empleador y los derechos de los trabajadores son gastos perfectamente compatibles. Esta teoría llevada a la práctica sostiene la clave de que ambas partes trabajen juntas con el objetivo de crear un futuro en el que todos son ganadores. Algo elemental, pero tan revolucionario que genera un cisma en la consciencia de algunos negados a retocar su forma de interpretar la coyuntura actual. La tendencia en el discurso público moderno es la de retratar a los empresarios con el puro, el gato negro y la copa de coñac. No obstante, la realidad es que son emprendedores y palancas fundamentales para el engranaje de un tren de mercancías que se llama economía. Sin embargo, reconocer la importancia de los empresarios no significa eximirlos de responsabilidad y, eso, es parte del éxito del discurso de un “outsider” empeñado en romper con la norma establecida. No todos son iguales, ni mucho menos. En un sistema que se vuelve cada vez más lúcido por la exigencia de modelos de negocio sostenibles y éticos, este empresario demuestra que es posible dirigir una compañía exitosa sin el apuro de sacrificar los principios de justicia social y económica. Más empresarios así; más didáctica sosegada en un entorno con las cartas levantadas para ganar envite.

