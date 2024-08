Las causas perdidas / El Día

Defender una “causa perdida” es lo mismo que no defenderla en absoluto. Peor aún, porque al llamarla “causa perdida” no solo se la está relegando a un imposible; además, coloca una estampa de orgullo enfermo a quien dice defenderla. Como si, por el mero hecho de decir “esto no se puede cambiar, pero yo estoy en contra”, mereciera aplausos y vítores.

No soy defensora de las causas perdidas. Nunca lo he sido. Es una expresión que me revienta. Me lo dicen algunas personas de mi familia, otras que conozco, y hasta gente a la que admiro se ha declarado alguna vez eso, esa cosa rara, defensores de causas perdidas. Blanden una espada de gomaespuma, o un machete con el filo roto, o una guadaña roñosa comida por la sal y la humedad, y con eso van a luchar. Pensando, creyendo, autoconvenciéndose de que cualquier batalla está perdida. ¿Pero es con la lucha sangrienta como quieren conseguir un mundo más justo? ¿Pueden siquiera vislumbrarlo?

No hay mayor enemigo de la esperanza que las causas perdidas. Sin esperanza no es posible seguir caminando. El ímpetu de buscar un mundo más justo está empañado por ese espíritu derrotista que solo ve el mundo como es ahora, incapaz de intuir que las cosas evolucionan, transmutan, se moldean por los seres que lo habitan y piensan que quizá sería más fácil llevar la fruta si la metemos en una tela cosida, que es posible que vayamos más rápido si ponemos a rodar una piedra redonda con una tabla encima, que tal vez debamos beber todos de la misma fuente. Por eso imaginar puede ser revolucionario.

Los ejemplos que he mencionado no son baladís. Los primeros bolsos y bolsillos cambiaron para siempre a la humanidad porque, por primera vez, podía llevar mucho más alimento encima del que cabe en las manos pero −hito impresionante− manteniéndolas libres. Así lo hizo también la rueda. Y, sin duda alguna, la abolición de leyes de apartheid que, entre otras cosas, no permitían a las personas negras beber de la misma fuente que las blancas (no se ha erradicado el apartheid del planeta, pero una cosa y otra no avanza siempre al mismo ritmo).

“Pienso que la esperanza no es una emoción producida por aquello que es posible conseguir, sino que se trata de una disciplina. Me encanta esta idea de la esperanza como disciplina porque nos hace entender que nuestra responsabilidad está también en generar esperanza”. Recupero esta cita de Angela Davis porque expresa muy bien lo que vengo a decir en este artículo. Sin la esperanza que nos empuja a desear y construir un mundo más justo, ¿para qué hacemos las cosas?

Al igual que tenemos una disciplinada rutina de levantarnos, desayunar, lavarnos los dientes y vestirnos, podemos también tener el hábito de cultivar una esperanza movilizadora. Una esperanza creativa que nos lleve a imaginar e inventar lo que puede ser el futuro. Una esperanza que reniegue de la idea de que las cosas no pueden hacerse solo porque hasta ahora no se han hecho.

Últimamente pienso en la expresión “causa perdida” como una herramienta de control, y es que el lenguaje tiene la capacidad de condicionar la forma en la que vemos el mundo. Así como muchos medios utilizan el término “antisistema” para tachar acciones que buscan cambiar el statu quo, nos hemos autoconvencido de que no vale la pena movilizarse porque, total, son causas perdidas. Las personas que migran en precarias rutas irregulares no merecen derechos; pedir equidad para las mujeres y personas queer es una utopía de otro mundo; protestar por un cambio de modelo turístico y la distribución de la riqueza es inútil. No puede hacerse nada.

Todas estas falsas concepciones llevan a percibir a activistas y defensores de los derechos humanos como mártires, seres anclados a un sufrimiento perpetuo. Pero en distintos países latinoamericanos existe una idea que me gusta mucho más: los colectivos como un centro donde compartir la lucha y la vida. Porque si una cosa tienen en común es que son “amantes de la vida”, como dijo Berta Cáceres, una activista por los derechos humanos, ambientalista y feminista hondureña del pueblo lenca. Fue asesinada en 2016 por esos que no aman la vida, que solo aman ejercer poder sobre ella.

Las causas perdidas, y con esto coloco el cierre, solo sirven para las personas que no son capaces de ver más allá de las cosas tal y como son ahora. Las causas perdidas cortan todo cambio posible. Las causas perdidas, llamadas así para evitar que nada evolucione, tendrían que estar desterradas de nuestro lenguaje. Sería mejor hablar de causas de esperanza.