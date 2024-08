España-Canarias: momento dificil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Eduardo Parra - Europa Press

Basta leer y oír las reacciones de la reunión del Sr- Presidente del Gobierno de España, y el Sr. Presidente de Canarias, para catalogarla de fracaso. Pero si además de leerlas y oírlas, eres un miembro de la Sociedad Civil Canaria y las “sientes” entonces las catalogas de afrenta inadmisible.

El máximo dirigente, y lo es más que nunca, del Gobierno del Estado, le ha dicho a Canarias…” toma unos euros y búscate la vida, porque yo NO PUEDO hacer más. Habla con tu socio de Gobierno en Canarias para ver si nos apoyan porque yo no tengo votos para legislar”. Esa es la postura de un Gobierno de un Estado Miembro de la Unión Europea. ¿Y la oposición? Pues dice que ella tiene unas condiciones y si no se aceptan pues no hay votos y aprovecha para que sus voceros con fines electorales desprestigien el nacionalismo canario, y seamos una razón más para mantener la peleíta entre los “dos partidos de estado “, del cual no sabemos si es federal, confederal, o quizás incluso para algunos, habría que empezar a dudar si es un estado. El nacionalismo catalán, que claramente manda, lo duda y con esa tesis va consiguiendo para Cataluña lo impensable hace unos años. Desde luego si el problema de la inmigración en Canarias, fuera en las costas catalanas ya estaría resuelto, ¿alguien lo duda?

La Unión Europea, ha estado durante mucho tiempo sin preocuparse de la legislación de fondo sobre la inmigración y solo, hace poco, aprobó el Pacto sobre la Migración y Asilo que no es sino una declaración de intenciones. Pero lo que, si tiene bastante controlado, de momento, es el espacio Mediterráneo que le afecta directamente, mientras que el frente Atlántico le afecta menos, y ese esta descontrolado y en aumento. ¿Los malintencionados? dicen que Canarias les viene muy bien como lugar de parada y almacenamiento, por eso la actitud es la misma que con Marruecos, Mauritana, Senegal…. Los euros lo arreglan todo…

¿Y el Estado español? Pues miren, la primera crisis seria, la de los cayucos fue en 2006, desde entonces han gobernado con mayoría absoluta en ocasiones el PP y el PSOE y ninguno se ha ocupado de legislar sobre migración. Ahora le vienen las prisas y el hacer responsable al contrario parece el objetivo de sus relatos. Son responsables los dos y los dos tienen la obligación de resolverlo, y mejor hoy que mañana. En dos tiempos, uno urgente e inaplazable de la movilidad de los menores por todo el territorio nacional y otro también urgente, pero más pausado de modificar la legislación de extranjería en el sentido de contemplar la migración con la realidad actual, en positivo y que preserve los derechos de los que llegan y del país que los recibe.

¿Y Canarias? El Presidente de Canarias, está tratando de poner de moda el “modo canario” de gobernar o negociar, que supongo que trata de diferenciarlo del gallinero en que se ha convertido la polarización política del estado español. Loable intención y el haber asumido el papel de mediador y conseguidor del pacto de estado sobre migración. Ojalá lo consiga, su constancia lo merece. Lo que no tengo claro si es el momento, pues con tanto ruido no sé si se oye. De lo que si estoy seguro es que, con un solo diputado, por muy bien que lo haga, puede que se oiga, pero no tiene fuerza. La solución del problema, no la tiene, según parece, ni la unión Europea, ni el gobierno Español, o si la tienen, no la quieren ejercer. Yo creo que hay que contar más con la Sociedad Civil Canaria. Es a esa a la que hay que pedirle que viendo lo que está pasando, se dé cuenta que cuando el problema es serio, nos quedamos solos y debemos tener la fuerza necesaria para podernos defender. El cementerio del Atlántico, las condiciones de los que llegan vivos, la situación del Sahel con la huida de Europa, no son de derechas o izquierdas, son derechos humanos. Pero si es un problema territorial, es un problema de Canarias, de nuestra condición de canarios, de Canariedad.

Hace unos días, en una conferencia que dio en Tenerife un canario asentado en Estados Unidos y con presencia alta en el Partido Demócrata, nos dijo “Si Canarias quiere algo de Marruecos, se lo debe pedir a Estados Unidos.” Yo no sé si era consciente del mensaje que podría contener esa frase. Podía ser una lección de geoestrategia y que quizás ya este definida.

Cuando en Canarias empezamos a oír la palabra “godo” en algunos sectores políticos, futbolísticos o periodísticos, yo tengo la sensación de que voy a iniciar un trayecto en el coche y oigo el molesto pitido de abrocharse el cinturón, mientras en la radio canta Braulio. Yo ya me lo abroché.