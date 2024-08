Se habla mucho, pero el silencio es más elocuente

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela / Europa Press/Contacto/[e]Presidency of Venezuela

El silencio es el sonido más fuerte que existe cuando las palabras no expresan adecuadamente los pensamientos que pretenden difundir. Las palabras traducen ideas, promesas, compromisos; es el arrastre de la firma de grandes Tratados, Conciertos, hasta las proclamas mitineras que más que otra cosa se traducen en determinaciones casi cuarteleras, donde la democracia no existe, la discusión entre desiguales está ausente y menos todavía el aceptar el engaño porque si no fuera así, el camino del destierro, de las cárceles torturantes no estarían a la espera con sus celdas malolientes, con su comida caliente como un caldo de miseria galopante que se atraganta en la faringe necrosando a los sistemas políticos que diciéndose fuertes, renquean, se tambalean y sus palabras huecas siguen sonando provocando el silencio allí donde llega la propaganda airada de su poder.

En los días que parecen plenos de alborozo de acercamiento a las promesas, que al menos la clarividencia parece acompañar a la inmediata resolución del conflicto resulta que ese día que parecía lleno de lucidez nos hace ver con mas nitidez, si cabe, que la ausencia de compromiso, se repite de una forma machacona arrinconando a la palabra, la estrangula con un silencio que acompaña desde el principio hasta el final.

Se esperaba desde una constante desesperación por los que al fin pueden lograr la formula adecuada. Por ejemplo las promesas del gobierno central a los gobiernos aledaños entre ellos el de Canarias, que tras darle vueltas y mas vueltas al problema de las desgracias de muchos y las de demasiadas muertes en el Atlántico se llega a la conclusión, desde la isla de La Palma, que hay que continuar esperando y de momento, confórmense, gobierno de Canarias, con una partida de 50 millones de euros que creen suficiente para tapar la boca de los que sufren y de los que gestionan un dolor donde las voces ya no dicen, se cubren con el silencio que sigue dominando por su elocuencia a palabras carentes de sentido, camufladas en los ropajes falsarios de una mala política donde unos esperan a ver que hace el otro, como si no fuera un problema de todos: de Canarias, del Estado Español y de la Unión Europea .¿ Unión Europea?.

Venezuela con un pueblo machacado por verborreas dictatoriales, poniéndose a favor de una democracia desnuda desde hace tiempo y viviéndola con una esperanza de años, ante unas elecciones que se continua esperando sus verdaderos resultados, donde, El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha sellado, como era esperable, su respaldo a Maduro, Tribunal controlado por el oficialismo desde hace dos décadas, ya había validado los resultados del Consejo Nacional Electoral que el 28 de julio proclamó ganador a Maduro, poniendo en evidencia que las quintaesencias y ,las farragosidades de nada sirven cuando el silencio de los opositores suena con más fuerza, por lo que se les persigue a pesar de las algarabías que discurren por el gesto furibundo y de la palabra explosiva donde el silencio tiene más veracidad y elocuencia, mandando en el animo de la gente mucho más que los discursos sonados y repetitivos.