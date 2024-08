Parece que estén deseando que un ‘moro’ mate a un niño

Varias personas, durante el fiuneral del niño Mateo. / José Luis Roca

No les importa en absoluto Mateo. El absurdo horror de que un crío sea cosido a puñaladas cuando juega inocentemente al fútbol, porque sí. El desgarro, el dolor inimaginable, de unos padres a los que han roto la vida. Ni siquiera que el asesino, caucásico informó la Guardia Civil desde un principio, sea cien por cien español. Ellos a lo suyo. A escupir su infame odio en las redes y acusar a los migrantes, a unos menores no acompañados y vulnerables en un país extranjero, y estigmatizarlos aún más. A avivar el rechazo sobre los centros que los acogen y, si se multiplican los ataques, las perdigonadas y pedradas a estos, mejor. Los prefieren de vuelta al mar aunque se ahoguen. A intoxicar para ver si convierten su linchamiento virtual en real y logran la ‘hazaña’ de emular las persecuciones, palizas e incendios que han sacudido el Reino Unido también a raíz de otro bulo. Parece incluso que estén deseando que un ‘moro’ asesine a un niño de los nuestros (la matanza de miles de criaturas, bombardeadas, mutiladas, quemadas... por su admirado Netanyahu la aplauden) para ir a por ellos. Y, como no, se lo inventan.

La mentira no es libertad de expresión, sino todo lo contrario. No me entra en la cabeza la impunidad con la que actúan ni la pasividad del Gobierno ante los «sembradores del odio» , pese a sus críticas. Por difamar, engañar, a mí me puede caer una querella. Y, sin embargo, nos desayunamos cada día con un cúmulo de falsedades en redes, y también pseudomedios de comunicación, que son caldo de cultivo para agresiones xenófobas y homicidios como el de Lucrecia Pérez en 1992. Comportamientos criminales consentidos (o hasta alentados) por las plataformas y obviados por unos jueces que se ponen mayoritariamente de perfil ante los que encienden la mecha de la violencia racista.

Durante las obras de Isidor Macabich, un día que yo pasaba por ahí dos energúmenos patrios y borrachos (a las cuatro de la tarde), acosaban con lindezas como «moro de mierda», «negrata» o «iros a vuestro país» a los trabajadores que picaban piedra. Le dejo a la ultraderecha, y Albiol, dictaminar quiénes sobraban. Por mi parte, no tengo dudas, prefiero mucho antes por vecinos a los currantes que a los que los insultan.