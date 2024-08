Me importas tú

Kamala Harris (2i) junto a su marido Doug Emhoff (i), Tim Walz (2d) y su esposa Gwen Walz (d). / EFE/EPA/WILL OLIVER

Me encanta todo aquello que somos capaces de expresar, eso que nos ayuda a llegar a las demás personas. Recuerdo cuando inicié mis publicaciones en prensa que siempre las acompañaba de la letra de una canción; adoro la música porque para mí supone despertar, soñar, ilusionar, crear, conectar… Y reflexionaba sobre que, sin darme cuenta, dejé de hacerlo; y hoy vuelvo a recuperarlo para ti. Quizás, represente el poder de tu éxito.

Alex Ubago, en No te rindas, le pone su música a esta linda letra:

«Agosto va pasando, sediento, cansado …

No te pares a buscar caminos que no tienen final

No te caigas, no desistas

Vuela alto, no te rindas; ¿qué más le da si quiere volar, pero cierran sus ojos al despertar?

No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía».

Kamala Harris; candidatas reales. Me gusta sentir que las candidaturas son reales, como la de Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, toda una apuesta real; su liderazgo no preside el segundo lugar detrás de una candidatura masculina, sino que lidera por sí misma. Y se ha convertido en una apuesta real, difícil de encontrar.

Me encantaría que su éxito la impulsara a ganar las elecciones por lo que representa y por la brillantez que abandera; muchos de sus valores no pudieron ser liberados durante la legislatura en la que ha acompañado a Joe Biden, y parece que la ciudadanía quiere darle esa gran oportunidad. Su marido, Doug Emhoff, la definía como una «guerrera alegre». Su pasión nos beneficiará a todos, porque hace por su país lo que hace con las personas a las que ama. Me parece una definición llena de oportunidades, de ilusiones y de opciones. La alegría debería de inundar las organizaciones, las empresas, la política y la vida en general, porque no es tanto la búsqueda de la felicidad, sino centrarnos en esos pequeños momentos nutridos de sensaciones de satisfacción. Sacarle el máximo jugo a nuestra naranja en todo momento, exprimirla, como lo haces cuando ya queda la última, que normalmente es la que te dejas cuando ya has repartido para los demás en casa.

Sentirse protagonista es casi un deber, no tanto de cara a la galería, sino interiormente, para ti. Normalmente, cuando es exterior está nutrido de inseguridades y dudas, pero hacía ti sí es real. Y Kamala lo es. Las candidaturas miden su valor y aceptación frente a la competencia de lo que les toca lidiar en cada elección; el duelo esta vez hace que mi balanza pierda su equilibrio para ofrecerle mi apoyo a una mujer rompedora y exitosa. Me encanta su cita habitual tan carismática, «Cualquiera que pretenda ser un líder debe de hablar como un líder, eso significa hablar con integridad y verdad».

Lo que tú ves, no es. Lo que vemos es exclusivamente una perspectiva, nuestra perspectiva personal del problema o de la solución; por eso es tan importante desarrollar el cambio de perspectiva como una práctica habitual. Estratégicamente es súper necesario desarrollar nuestra capacidad de acercarnos a los demás, para lograr que confíen en nosotros, nos sensibilicemos y logremos apoyos duraderos. Si hablamos categorizando la acción y no a la persona, estableceremos puentes y nuestra capacidad negociadora aumentará progresivamente.

Un aspecto interesante es la reformulación de tus perspectivas, te ayudará el reconocimiento de que la perspectiva es una elección, y de que el poder de crearlas es personal; eso libera. La relación regular con la ciudadanía de manera informal te aporta paz y calma, para relajarte como gestor público; y a la vez escuchar te facilitará desmitificar creencias que alimentan esas visiones que entendemos exclusivas.

Si nuestros encuentros o espacios de relación los viviéramos más desde la observación que desde la participación, los disfrutaríamos mucho más. Reducir el grupo que te acompaña puede favorecer la relajación de tu encuentro o, por el contrario, aumentarlo para tener la capacidad de perderte con alguien dentro del acto público y disfrutarlo; te dará la posibilidad de vivirlo con mayor soltura y libertad.

Identidad, imagen e ilusión. Representan las tres íes que gobiernan la elección vinculada a los aspectos personales y emocionales de la candidatura pública.

La identidad se convierte hoy en la memoria colectiva y en la base de la retención de la Marca Política. Si no tienes identidad no existes, serás un pez más en ese inmenso mar de peces que es la política. Distinguirse es la clave; un concepto mucho más reputacional que mediático, y que lo situamos por encima de la notoriedad, que es como una ola. La reputación es la mar en calma, donde poder navegar comunicando tus deseos y los resultados de tu proyecto político.

La Imagen Pública es la base que sostiene tu proyecto.

La ilusión está fragmentada y sostenida por muchísimas variables, aunque el equilibrio personal sigue siendo el soporte esencial; por ello, la psicología abandera la construcción y el sustento del soporte emocional del cargo público. Esa constante hace que siempre me importes tú y seas la esencia de mi pasión profesional.

etikpolitica.es @EtikMaite