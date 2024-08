Salud mental y menopausia

La menopausia también puede afectar a la salud mental (y esto debes hacer para mejorar los síntomas) / Freepik

No es una novedad que la llegada de la menopausia supone cambios en la mujer. Y que estos cambios hormonales pueden afectar su salud mental, así como su salud física. A nivel emocional, la mujer suele experimentar cambios de humor, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, ansiedad, estrés, incluso depresión, como consecuencia de la bajada de serotonina. La menopausia también puede hacer que la mujer se sienta menos atractiva, y experimente una disminución de la líbido. Todo esto hace que, en muchas ocasiones, muchas mujeres vean afectada su autoestima. Además, es una realidad que la menopausia tiene una connotación social negativa. Es como el inicio a otra etapa de la vida que, erróneamente, suele asociarse a la vejez, o que para muchos, es sinónimo de limitaciones, pérdida de belleza y atractivo sexual. Si a toda la sintomatología física y hormonal propia de la menopausia (sofocos, aumento de peso, metabolismo lento, sudores nocturnos, pérdida de estrógenos y progesterona.), sumamos la gran variedad de síntomas psicológicos, para muchas puede resultar un infierno, interfiriendo en su calidad de vida respecto a la relación consigo misma, como a sus relaciones interpersonales.

En definitiva, la menopausia es una etapa llena de cambios para la mujer que si no se gestionan bien, puede generar problemas importantes. Importante mitigar los efectos negativos de los síntomas y hacer que el paso por esta etapa sea lo más llevadero posible.

Psico-píldora:

1. No te confundas: la menopausia no es ninguna enfermedad. Es un cambio más que viene con la vida y con la edad. Al igual que la primera regla, o un embarazo, la menopausia es un proceso que conlleva una serie de cambios físicos, hormonales y psicológicos que deberás afrontar, como lo has hecho con anterioridad, Aprender a aceptar el cambio y entender que tu cuerpo está cambiando, resultará esencial para mantener tu autoestima. Recuerda que sigues siendo la misma persona. Solo finaliza tu etapa reproductiva.

2. Ejercicio físico de manera regular: no solo porque mejora el estado de ánimo debido a la liberación de serotonina y dopamina y te hace sentir mejor, sino porque estas mismas sustancias sirven como anestésicos y alivian el dolor.

3. Técnicas de relajación, como la respiración consciente y la meditación entre otras, ayuda a disminuir los niveles de cortisol en momentos de ansiedad.

4. Establece rutinas de sueño. Tener un mal descanso nocturno puede favorecer que presentes más síntomas.

5. Alimenta tu vida social. Compartir momentos y emociones con personas que se encuentran en tu misma situación te ayudará a relativizar la incomodidad del cambio que conlleva la menopausia.

6. En momentos como éste, es importante tener una comunicación abierta y activa con tu pareja. Es complicado entender todo lo que está ocurriendo en tu cuerpo, por lo que es clave estar bien informado y contar con recursos para ello.

7. Dedícate tiempo, cuídate, piensa en todos tus puntos fuertes y tus cualidades. No dejes que esta etapa mine la seguridad en ti misma.

Tamaradelarosapsicologa.com