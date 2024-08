30 años del primer cayuco

Cayuco rescatado en aguas cercanas a Gran Canaria / CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

Treinta años dan para mucho. En treinta años no solo se acostumbra el cuerpo a los estímulos que recibe constantemente, sino que los convierte en normalidad. Como un telón de fondo, una música de ambiente. Hay muchas personas que han nacido bajo ese telón y lo ven como parte intrínseca de la vida. Eso puede ser muy peligroso. Este 28 de agosto se cumplen 30 años de la apertura de la Ruta Canaria; una ruta que no deja de acumular muertes evitables y que hace palpables las fronteras que dividen a la humanidad. La ruta más mortífera del mundo.

La Ruta Canaria fue inaugurada por dos hombres saharauis en 1994. Llegaron a Fuerteventura por sus propios medios, guiándose por el Faro de La Entallada, en una barca de madera con un pequeño motor. El primer naufragio conocido fue cinco años más tarde, el 14 de julio de 1999, un día en el que nueve jóvenes marroquíes procedentes de una zona rural perdieron la vida al sur de las costas majoreras.

Este verano tenemos al frente dos trágicos aniversarios que no deberían existir. 30 años es mucho tiempo, y han permitido que el escándalo se vaya diluyendo. Que se normalice. Y nunca debería ser así. En 2023, Caminando Fronteras registró el año más mortífero de la ruta con una cifra que pone los pelos como escarpias: 6.007 personas murieron en el mar. Solo en los cinco primeros meses de este año, la organización tuvo constancia de 4.808 fallecimientos.

Llegará el momento (esperemos) en que nunca más tengamos que hablar de estos aniversarios; en su lugar, un homenaje, una conmemoración. Para no olvidar lo que fue, lo que aún hoy es. Sin embargo, no quiero regar las esperanzas de poner fin a estas tragedias en un futuro próximo, porque hay que ser realistas con las políticas y las mentalidades que se siguen reproduciendo en la Europa-frontera. Y aún se vislumbra el campo minado.

Este mismo año, en febrero, la patera conmemorativa expuesta en la Universidad de La Laguna sufrió un incendio provocado. Era −porque se convirtió casi todo en ceniza− una embarcación que reivindicaba la memoria y servía de testimonio. El fuego se apagó, pero los discursos racistas mantuvieron las brasas.

En aquel momento me llegaron comentarios horribles de los que voy a reproducir solo unos pocos: “Esa patera no pintaba nada ahí y aún menos como monumento. Menos mal que algún sensato la quemó”; “Si todos los días llegan pateras nuevas, cogéis otra y arreglado. Será por pateras e inmigrantes, si os sobran de ambos”; “La culpa no son los discursos de odio, es el abandono del gobierno que permite que entren miles de ilegales y campen a sus anchas por las islas”.

Hay muchos riesgos en reproducir discursos basados en el odio, el racismo y la desinformación. Pero también tenemos que saber qué mensajes se están difundiendo, señalarlos como lo que son y no dejarse arrastrar por lo que dicen. Para eso, primero, hace falta conocerlos. Atendiendo a la empatía, hay que rechazar lo que atente contra los derechos humanos de cualquier persona. Después, informarse para descubrir que lo que dicen es mentira, que están instrumentalizando a los migrantes. Y por último, renegar de sus discursos.

Por mucho que las embarcaciones lleguen a Canarias, y que la gestión inicial recaiga sobre las islas, no se trata de un asunto de Canarias. Es intrínsecamente universal. Lo que hay es un problema de falta de solidaridad nacional e internacional. La migración que nos atañe está condicionada en gran medida, aunque no exclusivamente, por la expoliación de recursos del Sur para beneficio del Norte. Es la herencia de un colonialismo que genera pobreza y que hoy en día no ha terminado. Quienes migran buscan trabajar y una mejor vida; lo mismo que cualquier otra persona querría. La mayoría ni siquiera pretende quedarse en Canarias, porque el archipiélago solo es una especie de “puente” hacia Europa por su cercanía al continente africano.

Sin embargo, hay embarcaciones que, siguiendo la Ruta Canaria, acabaron en costas americanas cargando cadáveres. Eso revela mucho sobre la peligrosidad de esta precaria ruta y la fuerza de arrastre que tienen las mareas. Dos casos son muy recientes. En abril, unos pescadores encontraron una patera en Brasil. Este mismo mes, un cayuco repleto de muertos, que se sospecha iba rumbo a Canarias, llegó a República Dominicana.

El proyecto Missing Migrants, de la Organización Internacional para las Migraciones, es una de las entidades que contabiliza las desapariciones durante los procesos migratorios. El punto caliente de su mapa de seguimiento en África corresponde a la Ruta Canaria. En total, desde el año 2014, contabilizan 15.938 desaparecidos en este continente. Entre los cuerpos que sí se encuentran, dos tercios nunca se logran identificar. Entre los que no se encuentran, están los naufragios fantasmas: esas embarcaciones que nadie sabe que han zarpado, ni siquiera las familias de quienes viajan en ellas.

Este es un asunto público, aunque a menudo se intente relegar a la causa perdida de activistas por los derechos humanos. Es indispensable mejorar las relaciones entre países y establecer vías seguras para que la gente se desplace. Son procesos muy complejos y, por eso, hay que trabajar desde ya. Aunque muchos gobiernos insistan en poner más vallas y fronteras, la realidad es que las personas siempre han migrado y siempre van a migrar. Sean de donde sean, aunque pongan en peligro su vida: tenemos ejemplos más que de sobra. Negar eso sería como negar la misma naturaleza humana.