Ruta teatralizada por los años 1970 de Mazo

En el tiempo que viví en La Palma y en tantas visitas posteriores siempre me llamó la atención la inquietud histórica y cultural del pueblo de Mazo, y, sobre todo, el amor a sus tradiciones. Ya, de pequeño, los arcos del Corpus que me enseñó mi madre me parecieron grandiosos. Así que, al enterarme de la Ruta histórico teatral del 10 de agosto, me fui a verla. Hacía calor y sol de justicia, pero mereció la pena el sofoco.

La ruta se celebra cada dos años, y esta vez de la mano de Antonio y Óscar Fumero fue dedicada a los “novísimos años 70”, una década apasionante en la que Mazo vivió con preocupación e ilusión el paso de la dictadura a la Democracia, y de hecho, una de las paradas de la ruta se dedicó a las primeras elecciones tras la muerte del dictador, pegando unos militantes carteles de los líderes de sus partidos, y es que el 15 de junio de 1977 se presentaron UCD (Unión del Centro Democrático), AP (Alianza Popular), PSOE (Partido Socialista Obrero Español), PSP (Partido Socialista Popular) y PC (Partido Comunista), entre otros, y, curiosamente, hasta colocaron una pancarta de Fuerza Nueva, que no obtuvo ni un voto, ganando sobrada la UCD, eligiéndose los partidos que elaboraron la nueva Constitución votada el 6 de diciembre de 1978.

El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones a los ayuntamientos, que, mientras en general ganó la izquierda, Mazo mantuvo el apoyo a la UCD (7 concejales), obteniendo 4 la Agrupación de electores, 1 el PC y 1 el PSOE, y, por primera vez, una mujer, Hermas Concepción Méndez, es elegida alcaldesa, recogiendo la ruta una escena de su lucha, a pesar de los candidatos masculinos, para llegar a la Alcaldía, triunfo que dedicó a la mujer en busca de la liberación que le negó la dictadura.

Una década activa en lo político, también en lo socio cultural y recuperación del folclore, en la que el municipio se hace en la costa con el nuevo aeropuerto que sustituye al de Buenavista, avanza la educación, y llega la Formación Profesional, acontecimiento arriesgado que se asume con escasos recursos municipales.

Comienza la ruta con la llegada a la isla del circo Segura, y un hecho que impactó a la ciudadanía cuando se escapó un león, que, tras muchos intentos de atraparlo sin éxito, se decidió eliminarlo, acción encomendada a unos guardias civiles, que no quiero imaginarme lo que sufrieron al disparar el gatillo, y, sobre todo, pobre domador, que hasta el último segundo intentó interponerse para evitar la ejecución leonina. Circo donde nace una estrella mundial, Cristina del Pino Segura, “Pinito de Oro”.

En la Escuela Insular de Artesanía se comenzaron a impartir clases de música, danza y folclore, lo que hizo posible que en 1979 se creara la Agrupación Folclórica Villa de Mazo, siendo Víctor García Pérez su primer presidente, que en su Volkswagen de nueve plazas transportaba a los componentes del grupo, llegando a participar en el programa Tenderete de Nanino Díaz Cutillas.

La petición del Club de Luchas en la Sociedad La Unión al cura párroco para que le ponga el nombre de San Blas y aporte la parroquia 5.000 pesetas, además de muy divertida, define el poder de la Iglesia de entonces, teniendo un papel destacado el luchador Raúl León, tanto que hay voces que afirman que Mazo es la cuna de la Lucha Canaria en La Palma, y de hecho los luchadores mazucos eran famosos en 1886.

El 15 de febrero de 1971 se constituye el Teleclub de La Rosa, que canaliza inquietudes culturales de muchas personas. La ruta destaca la venta de arepas en los ventorrillos de la lonja de Antonio Tabares, así como la figura del peón caminero como cuidador de los caminos por donde transitaba la mayoría de la población, sobre todo agricultores.

Me encantó encontrarme con el conjunto musical Los Intrépidos de Breña Baja (1965-1977), la inauguración de la discoteca Chita Club, la primera que tuvo Santa Cruz de la Palma, o con Víctor García, el último hojalatero de La Palma, la accidentada carrera de sortijas, los encantos del que fue Hotel Casa Roja, o la acertada distribución de coches antiguos por las calles.

Soy consciente de que quedan muchos hechos y nombres en el tintero, o de cometer errores, pero recoger toda la ruta al tiempo que disfrutarla y relatarla en EL DIA no es tarea fácil, y pido disculpas no sin antes referirme a personajes ilustres de la Villa de Mazo, a cuya Memoria dedico este improvisado artículo.

Al abogado y diputado Alonso Pérez Díaz (1876-1941), al médico de Tazacorte Manuel Morales (1902-1986), al pintor Gregorio Toledo (1906-1980), al magnífico cirujano Amílcar Morera Bravo (1913-1991), a los rectores de las Universidades de Alcalá de Henares, Manuel Martel (1914-2000) y La Laguna, Enrique Fernández Caldas (1923-2013), al arzobispo de Zaragoza Elías Yanes (1928-2018), al sacerdote de Los Llanos de Aridane Marino Sicilia (1927-2012), y al médico de Mazo Arturo Méndez (“Don Arturo”), entre otros tantos y tantas.