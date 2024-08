El Cine en Los Cristianos: sabores y conversaciones que dejan huella / El Día

Al llegar el verano, se repite nuestro ritual de pasear por el pueblo de Los Cristianos. Los atardeceres en esta localidad marinera son singulares, como si la naturaleza quisiera regalarnos un espectáculo diferente cada día. Mientras caminamos por la orilla, vemos cómo los barcos zarpan o regresan al muelle, y cómo el sol, en su despedida diaria, deja sus últimos rayos reflejados en los mástiles, postes, embarcaciones de recreo y otras estructuras del puerto. Si contemplamos la puesta de sol desde otro rincón, podemos ver la silueta de La Gomera mientras oculta al sol, difuminando sus rayos entre algunas nubes del horizonte. Es un paisaje que nunca cansa, que siempre invita a detenerse y contemplar.

Las gaviotas, avisadas por los últimos destellos de luz, comienzan a regresar a sus nidos. Si prestas atención, puedes escuchar el rápido aleteo de estas aves que vuelan en formación hacia el acantilado, buscando un lugar seguro para pasar la noche. Algunas permanecen absortas en la arena húmeda, donde el sol refleja dorados destellos. En la playa, los bañistas rezagados se niegan a renunciar a las suaves caricias de la espuma en sus pies descalzos, mientras otros disfrutan de los últimos destellos del atardecer.

Dejamos este cautivador escenario, donde sosegadamente el día da paso a la noche, y nos dirigimos al restaurante de nuestro amigo. Como casi siempre, tenemos que esperar en una pequeña subida antes de pasar al comedor, situado en un pintoresco callejón. El Cine, al igual que una buena película clásica que perdura en el tiempo, sigue siendo un referente. Carlos ha sabido conservar la esencia desde sus orígenes, manteniendo una carta que, como un guion bien escrito, no necesita cambios para deleitar a cuantas personas decidimos degustar algunos de sus platos. Estoy convencida de que el mayor encanto de El Cine es su sencillez, este lugar brilla con una sobria elegancia despojada de artificios, donde un blanco impecable deja ver su propuesta gastronómica sin filtros.

En este entorno acogedor, compartimos reflexiones sobre la vida, la familia, las lealtades y deslealtades, las paradojas de nuestra época. Hablamos sobre cómo las decisiones tomadas por hegemonías, que a menudo van en contra del bien común, tienen consecuencias, discutimos sobre la responsabilidad de fomentar una ciudadanía crítica y comprometida y, especialmente, sobre las ilusiones que aún nos quedan y el deseo de compartir tiempos en ambientes como el que El Cine ha sabido crear.

Y en este rincón de nuestro querido sur, verano tras verano hemos forjado una amistad que va más allá de lo cotidiano, convirtiéndose en un vínculo profundo. Es una complicidad que se enriquece con estas conversaciones sinceras, con muchas risas y con el calor humano que solo un lugar como El Cine y su equipo pueden ofrecer.

El éxito de esta propuesta no es fruto del azar ni de la casualidad, más bien al contrario, se debe al trabajo y dedicación permanentes de su propietario, este apasionado restaurador que, hace más de tres décadas imaginó y creó este rincón. A lo largo de los años, ha mantenido su proyecto de manera perseverante y disciplinada preservando su esencia. Un recorrido en el que Carlos ha sido testigo de innumerables películas, estoy segura de que ha guardado en su retina una colección de los celuloides que más le han conmovido y, seguramente, también otros que le han consternado. Sin duda, el sello distintivo lo pone él en la acogida y cuidados que proporciona a cuantos transitamos por su restaurante. Tal como él mismo dice, sus abrazos y besos transmiten energía porque a cada uno de sus comensales les agradece profundamente su lealtad, reconociendo que, gracias a ellos, ha logrado lo que es hoy.

Carlos añade un toque especial a estos sabores y apretones cariñosos que reparte, complementándolos con su particular sentido del humor e ironía. Aborda cualquier anécdota o contratiempo en su restaurante con un estilo inimitable. Un ejemplo simpático ocurrió cuando, en un momento dado, necesitó recordar a unos clientes que no estaba permitido fumar. Se acercó a ellos con una gran sonrisa y les contó un pequeño relato sobre un perrito cercano que era muy sensible al humo del tabaco y que, por su bienestar, debía pedirles que se abstuvieran de fumar. Con este toque humorístico, no solo resolvió el problema de manera efectiva, sino que demostró una genialidad instintiva que lo hace único.

A pesar de que podría delegar sus responsabilidades, este gomero se resiste a abandonar su rutina diaria de llegar muy temprano para realizar las tareas necesarias, asegurándose de que todo está preparado e impecable cuando comiencen a llegar los primeros clientes. Explica que no lo hace simplemente por obligación, sino por convicción. Siente que debe corresponder con la misma gratitud que la vida le ha regalado a él y a su familia. Su mujer, Lala, y una de sus hijas, Ylenia, forman parte de su equipo, y también se desviven por sacar lo mejor de sí mismas. Así, cada día, acompañado de otro pilar fundamental, Antonio, y del resto del personal, Carlos abre las puertas con la misma ilusión que lo hizo el primer día.

El Cine mantiene su esencia porque ha sido concebido como un lugar fruto del trabajo constante, logrando preservar la tradición con la que fue fundado. Cada visita a este lugar se convierte en un recordatorio de cómo los momentos compartidos se transforman en recuerdos valiosos de nuestro verano. En esencia, El Cine nos brinda a todas las personas que lo visitamos una experiencia que, como ocurre con las mejores historias, merece ser vivida una y otra vez.