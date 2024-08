Venezuela / El Día

Escucho a Musk, a Milei, a Monedero, sobre Maduro. Escucho La Base, a sus dos presentadoras, hablando con una mal disimulada ironía, en plan Gran Wyoming, una «objetiva» y otra apostillando con chistes y glosas para la parroquia. Nada que ver con la brutal militancia de Monedero, que acusaba a los que protestaban en Venezuela de terroristas, igual, decía, que la Kale borroca de ETA. La Base es una empresa y tiene oficio y sutileza. Tiene que informar sobre Venezuela, pero se lanza a un informe sobre la OEA desde su fundación en 1948 que ocupa medio programa. Sí, la OEA es un organismo que debería disolverse. ¿Pero, y Venezuela?

Las evidencias son inocultables. El gobierno Maduro viola la constitución de su propio país al no computar y publicar las Actas a los dos días. Maduro fue proclamado vencedor antes de tener los resultados definitivos, con un cálculo prefabricado. De este modo, fue el gobierno venezolano el que generó de forma precipitada la sospecha e indujo con inteligencia al error de la proclamación contraria de la victoria de González. Así generó la dualidad irreconciliable, el territorio apropiado para Musk, Milei, Monedero. La sombra de Guaidó se proyectó desde el gobierno. Así se volvió al pantano. De un modo u otro, los votantes opositores son de nuevo reducidos a parias, inexistentes políticamente.

Si esto fuera un acto puntual se podría relativizar. Pero sucede en un país que es descrito por los analistas más informados, como José Natanson, como una democracia tan degenerada que se reduce a un núcleo de poder militar, político y judicial levantado sobre un país sumido en el caos. Ese núcleo maneja todos los recursos en monopolio y su manejo es de tal índole, que ha forzado a cerca de ocho millones de venezolanos a emigrar. El capital humano que ha perdido Venezuela no tiene parangón. La emigración ha afectado a empresarios, universitarios, profesionales de todo tipo, artesanos. Los vemos de taxistas en Chile, de camareros en Argentina, de braceros en Colombia, de albañiles en España. Si la más vieja noción de tiranía la define por hacer imposible la vida de la población, Maduro reúne la evidencia central para ser un tirano. Su gobierno no crea esperanza.

Que Maduro tenga la capacidad para decidir quién es el candidato de la oposición, es completamente intolerable. Escuchar a Monedero decir que Machado no ha logrado la victoria porque no ha sabido atraerse a las iglesias carismáticas, es propio de un partisano sin escrúpulos; afirmar que Maduro cuenta con el favor de la clase empresarial, es ocultar que la huida de empresarios ha sido masiva y que esa nueva clase empresarial es prebendada del gobierno y del ejército. En conclusión, no hay forma de lanzar un discurso creíble a nuestra ciudadanía progresista para defender a Maduro y a su casta de señores. Decir que se apoya a Maduro porque su oposición es la peor del mundo, quizá merezca la respuesta de qué oposición se espera de un país que ha destruido su Universidad y ha expulsado a millones de personas.

En todo caso, fue Maduro quien con su proclamación precipitada sobre previsiones y proyecciones estadísticas –algo que no puede aceptarse bajo ningún concepto– abrió una sospecha de fraude, que aumentará cada día que pase sin que el recuento de mesas se haga ante observadores internacionales. Por supuesto, las locutoras de La Base vetan a la OEA para esa tarea. Yo también. Cuando escuchamos a Gabriela Montoya, de un conocido think-tank de geoestrategia latinoamericana, entrevistada en La Base, surgen las cuestiones importantes. Entonces el cinismo debería callar y subrayar lo decisivo.

Y lo importante no es que la CELAC sea inoperativa. Claro que lo es. Incorporó el Caribe, con un montón de pequeños estados de habla inglesa, que sobrecargó la influencia USA. Obrador lo ha dicho de forma clara, pero los de La Base pasan como de puntillas. Se trata de crear algo parecido a una Unión Europea. Esa es la cuestión. No empezar la casa por el tejado. Si se quiere entrar en el territorio de la geoestrategia, se ha de disponer de algo decisivo. Poder. Y aquí no conviene engañarse. Milei es un interino que no podrá impedir jamás la firme unidad geoestratégica de Brasil y Argentina. Solo los ingenuos se asombraron de que Lula acogiera a los argentinos que Maduro expulsó.

Para iniciar una unión iberoamericana, “que respete nuestra identidad”, como dijo López Obrador, no se requiere generar superestructuras. Se requiere conciencia de las elites populares iberoamericanas de que sólo unidas no serán víctimas de las nuevas formas de imperialismo, como ya lo fueron en el pasado. Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, la profunda, la que se hace cargo de su razón de Estado, la que llevó a Cristina Fernández a pedir transparencia y democracia a Maduro, deben unir sus pragmas de poder si quieren tener Estados fuertes. Pero no habrá Unión Iberoamericana sin un acuerdo de liderazgo mexicano-brasileño, como no hubo Unión Europea sin el liderazgo francoalemán.

Pero esta operación implica dos cosas: impedir que el nuevo poder chino-ruso tenga una capacidad de intervención política en su gran espacio, y trenzar relaciones de fortalecimiento recíproco con los grandes espacios basados en el mismo principio federativo, como formas de defensa de la paz y de la democracia en el mundo. Sólo estas unidades federativas –Unión Europea, Unión Iberoamericana– estarán en condiciones de limitar el poder de las potencias imperiales que, como una maldición de la humanidad, aspiran desde siempre a depredar el mundo.